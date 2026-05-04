В «ЧГК» опровергли слухи о лишении Александра Друзя статуса магистра игры

Анна Сальникова
Сообщения о том, что участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться статуса магистра из-за нарушения правил на частном мероприятии, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе телекомпании «Игра-ТВ» в ответ на запрос «Ленты.ру».

Представитель компании сообщил, что опубликованные сведения об Александре Друзе являются недостоверными.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что знаток якобы рискует потерять звание магистра «Что? Где? Когда?» после частного корпоратива, где он выступал ведущим.

Утверждалось, что Друзь нарушил запрет на использование оригинальной атрибутики телеигры. По данным журналистов, на мероприятие он принес хрустальную сову.

Также сообщалось, что ранее знаток уже получал взыскание в виде штрафа и выговора. Причиной называли мероприятие для частного заказчика, где Друзь, выступая ведущим, полностью воссоздал атмосферу оригинальной викторины.

По данным этих сообщений, гости мероприятия опубликовали кадры с участием знатока в социальных сетях, после чего создатели телеигры оштрафовали магистра.

