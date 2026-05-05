В Японии поймали медведя огромных размеров

На японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 килограммов. Еще один зверь массой около 280 килограммов напал на охотника, сообщает News On Japan.

Первый инцидент произошел 26 апреля. Крупный медведь атаковал человека, и его не остановили даже два выстрела.

На следующий день, 27 апреля, в районе города Томамаэ в ловушку попал другой бурый медведь. Длина самца составляла около 2,2 метра, а вес — 330 килограммов.

Зверь выглядел очень крупным, несмотря на то что недавно вышел из зимней спячки. На кадрах из клетки видно, как медведь бросается на наблюдателей и рычит.

Опытные охотники признались, что впервые видят настолько больших медведей весной.

Размеры хищников прокомментировал профессор Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато. По его версии, перед спячкой животные могли активно питаться кукурузой и накопить значительный запас жира.

Сато предположил, что до зимы пойманный в Томамаэ медведь мог весить более 400 килограммов.

В 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей. Животные стали выходить в города, где раньше их не встречали.

В результате нападений погибли 13 человек. Еще 217 человек получили ранения.

Сначала рост числа нападений связывали с плохим урожаем желудей и орехов, которыми обычно питаются медведи. Однако исследование, опубликованное в журнале Mammal Study, поставило эту версию под сомнение.

Согласно этим данным, медведи, нападавшие на людей, не были истощены.

