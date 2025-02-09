Родные мэра Бугульмы объяснили имущество на 121 млн, которое нашли у его семьи

В Высокогорском райсуде продолжается разбирательство по иску прокуратуры к мэру Бугульмы Линару Закирову и его родственникам. Очередное заседание, прошедшее 7 февраля, снова было посвящено допросу свидетелей, которые пытались объяснить происхождение недвижимости, оказавшейся в собственности семьи чиновника, сообщает 116.ru.

Свидетели о недвижимости и сделках

Дядя градоначальника Хайдар Гилязов рассказал, что выплатил сестре – матери мэра – 400 тысяч рублей за ее долю в родительском доме, который разделили после смерти бабушки и дедушки.

Друг детства Закирова Григорий Гусев сообщил, что дом в деревне Берлек в Бугульминском районе, который прокуратура связывает с мэром, на самом деле принадлежит двоюродному брату чиновника Альберту Газизову. Гусев пояснил, что купил этот дом за 3 млн рублей, а спустя три года продал его Газизову по той же цене. Он утверждает, что мэр Бугульмы в этом доме бывал лишь в качестве гостя.

Однако прокуратуру насторожил тот факт, что сделка прошла без документального подтверждения передачи денег, а сам Газизов, купивший дом еще в 2018 году, до сих пор в него не переехал.

Третий свидетель, бывший помощник Закирова Александр Кириллов, рассказал, что помогал матери мэра в покупке квартиры. По его словам, женщина решила продать прежнее жилье после смерти мужа и приобрести новую квартиру за свои накопления. Кириллов также отметил, что в одной из сделок помогал Закиров, но имущество оформили на его мать, поскольку в семье опасались возможного раздела собственности при разводе.

Финансовые переводы и претензии прокуратуры

Представители прокуратуры обратили внимание на переводы, которые мэр Бугульмы совершал на карту своего бывшего помощника. За несколько лет сумма достигла 7 млн рублей, включая крупные платежи в 2017 и 2020 годах. Кириллов пояснил, что распоряжался этими деньгами по поручению Закирова – оплачивал коммунальные услуги и делал срочные покупки.

Прокуратура удваивает иск

К концу заседания прокуратура неожиданно заявила о намерении увеличить сумму исковых требований с 65 млн до 121 млн рублей. Ведомство заявило, что выявило у тестя и тёщи мэра недвижимость в Сочи и автомобиль Porsche Cayenne, которым, по их версии, пользуется сам Закиров с супругой.

По мнению прокуроров, недвижимость была куплена по заниженной цене. Например, квартиру площадью 130 кв. м. тесть мэра приобрел за 5,6 млн рублей, хотя её рыночная стоимость составляет 21–22 млн. Дом в Сочи, продававшийся за 42–49 млн, достался семье мэра всего за 7 млн рублей.

Закиров и его родственники на заседания не приходят, их интересы представляют семь адвокатов. Защита отвергает все обвинения, настаивая, что родственники покупали имущество на собственные средства.

Суд пока не принял решение об увеличении суммы иска. Адвокаты утверждают, что прокуратура пытается изменить сам предмет разбирательства, добавляя новых ответчиков.