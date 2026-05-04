Пастырь Дудко раскрыл, почему люди все больше стали идти к православию
Протоиерей Михаил Дудко заявил, что на фоне международной нестабильности растет интерес к православной вере. По его словам, это связано с тревогой из-за происходящих в мире событий, сообщает Рамблер.
Настоятель храма святителя Иннокентия отметил, что все больше людей ищут утешение и нравственную поддержку в традиционных ценностях.
По словам священнослужителя, в современном обществе заметна потеря ясных моральных ориентиров. Из-за этого нормы поведения, которые раньше считались недопустимыми, начинают восприниматься иначе.
Рекомендуем также:
- Хозяйки больше не варят свеклу часами: всего одна ложка на литр воды — и результат удивляет уже через 7 минут
- Ловушка для водителей уже работает: за какую деталь камеры начали массово выписывать штрафы и кто оказался вне зоны риска
Дудко считает, что православная вера помогает возвращаться к исторически сложившимся нравственным принципам. Этих основ, по его словам, придерживались прежние поколения.
Протоиерей подчеркнул, что в период социальной неопределенности люди чаще обращаются к ценностям, которые помогают отвечать на современные вызовы и связаны с культурным наследием предков.
Он также отметил, что православие воспринимается многими как продолжение духовных традиций предыдущих поколений и как опора в условиях международной нестабильности.
Рекомендуем также:
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец