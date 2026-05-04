Пастырь Дудко раскрыл, почему люди все больше стали идти к православию

Протоиерей Михаил Дудко заявил, что на фоне международной нестабильности растет интерес к православной вере. По его словам, это связано с тревогой из-за происходящих в мире событий, сообщает Рамблер.

Настоятель храма святителя Иннокентия отметил, что все больше людей ищут утешение и нравственную поддержку в традиционных ценностях.

По словам священнослужителя, в современном обществе заметна потеря ясных моральных ориентиров. Из-за этого нормы поведения, которые раньше считались недопустимыми, начинают восприниматься иначе.

Дудко считает, что православная вера помогает возвращаться к исторически сложившимся нравственным принципам. Этих основ, по его словам, придерживались прежние поколения.

Протоиерей подчеркнул, что в период социальной неопределенности люди чаще обращаются к ценностям, которые помогают отвечать на современные вызовы и связаны с культурным наследием предков.

Он также отметил, что православие воспринимается многими как продолжение духовных традиций предыдущих поколений и как опора в условиях международной нестабильности.

