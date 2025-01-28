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OCR: массовая гибель китов в США связана с растущей ветроэнергетикой

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В зимний период 2022–2023 годов у побережья Нью-Джерси было зафиксировано около 12 случаев гибели китов. Эти инциденты совпали с подготовительными исследованиями для строительства офшорных ветровых электростанций, что вызвало вопросы о влиянии антропогенного шума на морских млекопитающих.

Майкл Стокер из Ocean Conservation Research представил свои выводы на конференции Акустического общества Америки в ноябре 2024 года. Его анализ сосредоточился на связи между шумовым загрязнением, вызванным исследованиями морского дна, и увеличением смертности китов.

Риски офшорной ветроэнергетики для морских млекопитающих

Офшорная ветроэнергетика активно развивается в прибрежных регионах США в рамках усилий по декарбонизации. Уже действуют три ветровые электростанции на восточном побережье, а строительство новых объектов продолжается. Несмотря на экологические преимущества, связанные с сокращением углеродного следа, строительство и эксплуатация таких станций могут создавать угрозу для морской экосистемы.

Китообразные, включая китов и дельфинов, особенно уязвимы перед подводным шумом. Исследовательские суда, использующие акустическое оборудование для картирования морского дна, производят громкие звуки, которые могут вызвать стресс у животных, нарушить их навигацию и повысить риск столкновений с судами.

Причины гибели китов

По данным Комиссии по морским млекопитающим, большинство китов, погибших у побережья Нью-Джерси, столкнулись с судами. Однако Майкл Стокер поставил под сомнение случайность совпадения гибели китов с активностью исследовательских миссий. С декабря 2022 года по март 2023 года в этом районе проводилось 11 миссий с использованием акустических технологий, что, по его мнению, могло ослабить бдительность китов и способствовать их гибели.

Возможные меры по снижению рисков

Для защиты морских млекопитающих Стокер предложил несколько решений:

  • Ограничение уровня шума, производимого исследовательскими судами;
  • Использование менее инвазивных методов картирования морского дна;
  • Введение временных запретов на строительные работы в периоды миграции китов;
  • Регулирование судоходства вблизи мест обитания китов.

Баланс между ветроэнергетикой и охраной природы

Дискуссия, инициированная на конференции ASA187, подчёркивает необходимость поиска компромисса между экологически чистой энергией и сохранением биоразнообразия. Комплексные исследования и продуманные меры помогут минимизировать негативное воздействие на морскую экосистему, обеспечивая одновременно развитие возобновляемой энергетики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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