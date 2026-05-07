Минтранс заявил о новой схеме движения на подходах к Крымскому мосту

Анна Сальникова
Перед Крымским мостом со стороны Тамани внедрили обновленную логистическую схему, которая должна сократить заторы в высокий сезон. Новый порядок предусматривает разделение транспорта перед досмотром, сообщает РИА Новости.

За несколько километров до моста на специальном посту сотрудники ведомственной охраны определяют дальнейший маршрут для каждого автомобиля. Схема зависит от типа транспорта и объема перевозимых вещей.

Легковые машины с небольшим багажом направляют в зону ручного досмотра. Автобусы и автомобили с крупным грузом проходят проверку через инспекционно-досмотровые комплексы.

В периоды повышенной нагрузки на трассе вводится система обязательных пропускных карточек. На них указывается направление досмотра — через комплекс или вручную. Без такой карточки въехать на мост нельзя.

Эта мера должна исключить попытки водителей вклиниться в очередь через соседние населенные пункты. Ранее такие действия создавали дополнительные заторы.

Ключевым узлом новой схемы стала развязка «Тамань — Волна» на 134-м километре трассы А-290. Там движение координируют сотрудники Госавтоинспекции.

В Росавтодоре уточнили, что жесткое разделение потоков включают в основном при появлении очередей. Для увеличения пропускной способности к маю 2026 года на подъездном участке обустроили дополнительную полосу движения.

Со стороны Крыма порядок проезда пока остается прежним. При этом усиленный контроль на материковой части уже позволил ускорить прохождение процедур безопасности.

