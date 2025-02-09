Лишайник против COVID-19: ученые РФ создали новое средство против коронавируса

Исследователи центра вирусологии «Вектор» и Новосибирского института органической химии СО РАН разработали соединение на основе усниновой кислоты, обладающее высокой противовирусной активностью и меньшей токсичностью для клеток. Информация об этом содержится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

Что такое усниновая кислота?

Это природное вещество, содержащееся в лишайниках, давно известно своими антибактериальными и противовирусными свойствами. Однако высокая токсичность ограничивала его использование в медицине. Российские ученые модифицировали соединение, сделав его более безопасным и эффективным против коронавируса.

Испытания и перспективы

Новое вещество протестировали на шести штаммах SARS-CoV-2, включая «уханьский», «дельту» и несколько подтипов «омикрона». Результаты показали, что оно успешно подавляет размножение вируса в клетках.

Несмотря на завершение пандемии, коронавирус продолжает мутировать, создавая риски новых вспышек заболевания. В этом контексте разработка эффективных препаратов на основе природных соединений может стать важным шагом в борьбе с вирусными инфекциями.

Созданное соединение может применяться не только в медицине, но и в биологии, биохимии и фармацевтике. Впереди – дальнейшие исследования, которые должны подтвердить его безопасность и эффективность в клинических условиях.