JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Рациональный подход к физической активности может приносить заметный результат при меньших затратах энергии. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в Journal of Sport and Health Science.

Исследователи считают, что особое внимание следует уделить эксцентрическим упражнениям. Так называют нагрузку, при которой мышца работает во время удлинения под сопротивлением.

Такая фаза движения возникает, например, при медленном опускании гантели или контролируемом движении вниз во время приседания.

Спортивный ученый Кен Носака из Университета Эдит Коуэн в Австралии отметил, что подобные упражнения дают мышцам высокую нагрузку, но требуют сравнительно небольших энергетических затрат.

По данным исследований, эксцентрические тренировки могут положительно влиять на силу, выносливость, равновесие и состояние сердечно-сосудистой системы.

Отдельно подчеркивается, что такой формат нагрузки подходит людям с разным уровнем подготовки. Его могут использовать пожилые люди, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Носака отметил, что даже обычный спуск по лестнице можно считать примером эксцентрической нагрузки. При правильном и постепенном увеличении интенсивности риск выраженной мышечной боли снижается.

Регулярные занятия в таком формате могут стать более комфортными и устойчивыми для человека, который хочет повысить уровень физической активности без чрезмерного переутомления.

