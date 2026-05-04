«Известия»: налог на вклады охватит до 2,5 млн россиян

Около 2–2,5 миллиона россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Такие оценки аналитиков приводят «Известия».

Налогооблагаемая база рассчитывается по формуле: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока самым высоким значением в 2026 году остается январский показатель в 16%.

Если Банк России до конца года не поднимет ставку выше этого уровня, налог коснется тех вкладчиков, чей доход по депозитам превысит 160 тысяч рублей. Такая сумма процентов соответствует вкладам свыше одного миллиона рублей.

Финансовый советник Алексей Родин оценил возможное число плательщиков в 2–2,5 миллиона человек. По его словам, большая часть граждан из этой категории перечислит от 700 до 2000 рублей.

Независимый экономист Андрей Бархота ожидает, что налог с процентов по вкладам могут заплатить примерно 1,8–2,3 миллиона россиян.

Подавать декларацию вкладчикам не понадобится. Данные о доходах налоговые органы получат напрямую от банков. Перечислить налог за 2026 год нужно будет до 1 декабря 2027 года.

В Минфине России рассчитывают получить 305,4 миллиарда рублей. Ведущий аналитик Наталья Мильчакова считает, что при снижении средней ключевой ставки ниже 13% итоговые поступления могут быть немного меньше прогноза и не превысить 300 миллиардов рублей.

