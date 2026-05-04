Не у нас

«Известия»: налог на вклады охватит до 2,5 млн россиян

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Около 2–2,5 миллиона россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Такие оценки аналитиков приводят «Известия».

Налогооблагаемая база рассчитывается по формуле: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока самым высоким значением в 2026 году остается январский показатель в 16%.

Если Банк России до конца года не поднимет ставку выше этого уровня, налог коснется тех вкладчиков, чей доход по депозитам превысит 160 тысяч рублей. Такая сумма процентов соответствует вкладам свыше одного миллиона рублей.

Рекомендуем также:

  1. Хозяйки больше не варят свеклу часами: всего одна ложка на литр воды — и результат удивляет уже через 7 минут
  2. Ловушка для водителей уже работает: за какую деталь камеры начали массово выписывать штрафы и кто оказался вне зоны риска

Финансовый советник Алексей Родин оценил возможное число плательщиков в 2–2,5 миллиона человек. По его словам, большая часть граждан из этой категории перечислит от 700 до 2000 рублей.

Независимый экономист Андрей Бархота ожидает, что налог с процентов по вкладам могут заплатить примерно 1,8–2,3 миллиона россиян.

Подавать декларацию вкладчикам не понадобится. Данные о доходах налоговые органы получат напрямую от банков. Перечислить налог за 2026 год нужно будет до 1 декабря 2027 года.

В Минфине России рассчитывают получить 305,4 миллиарда рублей. Ведущий аналитик Наталья Мильчакова считает, что при снижении средней ключевой ставки ниже 13% итоговые поступления могут быть немного меньше прогноза и не превысить 300 миллиардов рублей.

Рекомендуем также:

  1. ОСАГО пересчитают по вашему графику: почему за езду по выходным придется платить больше
  2. Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы
  3. Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

46 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

нм шатура

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Что подарить в Казани: от оригинальных до практичных решений

монтаж точечных светильников в гипсокартон цена

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Татарстана

55 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие