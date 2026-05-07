Идут жаркие споры: американские ученые доказали опасность суперкроссовок

Современные беговые кроссовки с продвинутыми технологиями амортизации могут повышать эффективность тренировок, но при частом использовании способны менять механику бега и увеличивать риск усталостных травм. Об этом сообщает Mass General Brigham.

В исследовании участвовали 23 бегуна, регулярно преодолевающих длинные дистанции. Они тестировали три типа обуви: обычные кроссовки, модели с умеренным смягчением удара и современные суперкроссовки.

Такая обувь отличается толстой упругой подошвой и жесткой вставкой, которая помогает усиливать отталкивание при каждом шаге. Участники бежали в разных темпах, имитируя обычную тренировку, быстрый бег и соревновательную скорость на дистанции 5 километров.

Рекомендуем также:

Ученые изучали движения спортсменов и распределение нагрузки на стопы. Выяснилось, что в суперкроссовках частота шагов немного снижалась, а свод стопы сильнее смещался внутрь.

Сами по себе такие изменения не обязательно приводят к травме сразу. Однако при регулярных тренировках они могут накапливаться и повышать вероятность костного отека или усталостного перелома.

При этом исследователи отметили и возможный положительный эффект. В современной обуви бегуны реже приземлялись на пятку, что может снижать нагрузку на отдельные участки стопы.

Авторы работы призвали осторожно внедрять новые беговые технологии в тренировки. По их мнению, спортсменам стоит постепенно привыкать к такой обуви и чередовать разные модели, чтобы сохранить преимущества суперкроссовок без лишнего риска для опорно-двигательного аппарата.

Рекомендуем также: