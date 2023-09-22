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Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Госстройнадзор: стройка под мостом Миллениум в Казани незаконна
Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

PROKAZAN

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Прокуратура Татарстана подтвердила незаконность стройки зятя Зиганшина, которая ведется у моста Миллениум. Правда, работы на объекте по-прежнему продолжаются. PROKAZAN выяснял, что сейчас происходит под самым носом у татарстанской власти.

Прокуратура ответила обеспокоенным жителям

Прокуратура РТ ответила местным жителям, которые были обеспокоены строительными работами, которые ведет зять Зиганшина в акватории Казанки рядом с мостом Миллениум. Надзорное ведомство потребовало инспекцию Госстройнадзора проверить объект.

Выездная внеплановая проверка подтвердила очевидный факт — собственник объекта завод «Кварт» (принадлежит зятю Зиганшина) ведет работы в акватории Казанки без необходимых разрешений.

«Инспекцией государственного строительного надзора Татарстана проведена выездная внеплановая проверка в отношении указанного объекта капитального строительства, в ходе которой установлен факт возведения AO «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ» сооружения (строения) без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений. Генеральный директор Общества приглашен в ИГСН РТ для составления протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ», — отмечается в ответе прокуратуры (есть в распоряжении PROKAZAN).

Госстройнадзор направил обращение в исполком Казани для принятия мер. Директора завода пригласили в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении.

Жители получили вразумительный ответ от прокуратуры только после обращения к депутату Госдумы Юрию Синельщикову.

Ни Прокуратура, ни Госстройнадзор не страшен

Прошлый материал PROKAZAN про незаконную стройку вышел месяц назад, и тогда на территории стройки начинали вбивать сваи. Сейчас же там готовят подъездную дорогу и продолжаются работы по вбиванию свай.

«Это беспредел. Не там машину припаркуешь, уже штраф. А тут стройка на глазах у всех и никому ничего не делают», — выражает своё недовольство житель рядом стоящих домов Сергей Алёшин.

Автор фото: PROKAZAN

20 сентября в Арбитражном суде Татарстана должно было пройти слушание по поводу незаконной стройки, но заседание переносят уже в третий раз. Сейчас причиной переноса процесса называют тот факт, что застройщик не успел подготовить необходимый перечень документов. Действительно, сложно подготовить необходимый перечень, когда документов нет.

Возможно, новый прокурор Татарстана, который в ближайшее время будет назначен в республике поможет местной элите в земельном вопросе опираться на нормы законодательства, а не на республиканские «традиции». В республику, по данным СМИ, приедет зампрокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов.

Автор фото:PROKAZAN

Самый нелепый долгострой Казани

История объекта под мостом Миллениум началась в далеком 2012 году. Тогда Зиганшин решил построить к 2013 году под мостом VIP-апартаменты. Правда, разрешение на работы не получил. Понравилось ли VIP-персонам жить под мостом — вопрос открытый, но стройка застопорилась и объект так и не был возведен и стоял мертвым грузом до 2023 года.

За это время сменился разве что собственник земельного участка — им стал зять Зиганшина — Тимур Зайнутдинов.

В 2023 году суд обязал ликвидировать самовольно построенные объекты за свой счет. Но вместо этого семейство Зиганшина решило возвести то ли гостиничный комплекс, то ли элитные апартаменты и заодно реанимировать старый проект.

«Учитывая отсутствие разрешительной документации, управлением градостроительных разрешений Казани подано исковое заявление в Арбитраж Татарстана о признании 10 объектов незавершенного строительства самовольными постройками и обязанности собственников снести их за свой счет», — сообщали тогда в мэрии Казани.

Автор фото: PROKAZAN

Проблема этой стройки не только в том, что на неё нет разрешения. Как мы знаем, в Татарстане принято сначала строить, а только потом получать необходимые документы. Ключевая проблема — это место строительства.

Во-первых, на этой территории нельзя строить высотки, так как эти участки земли — официальная точка восприятия Казанского Кремля. Во-вторых, местные жители покупали радом квартиры, чтобы был вид на исторический центр города. И в третьих, эта ситуация показывает, что каждый желающий может взять и построить всё что ему вздумается хоть под стенами Кремля и ему за это ничего не будет.

Многочисленные публикации в СМИ не стали поводом для исполкома Казани вмешаться в строительные работы. Станет ли поводом вмешаться предписание Гостройнадзора — пока вопрос открытый.

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