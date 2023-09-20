Лонгриды
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«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

autumnasphodel.com

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В начале 2023 года на всю Казань прогремел громкий арест трёх иностранцев — египтян. Их задержали по подозрению в групповом изнасиловании 15-летней ученицы 64 школы. И всё это время они находились под стражей. В деле всплыли новые неоднозначные подробности. PROKAZAN разбирался — было ли насилие.

Девушка хотела запрещенных веществ и алкоголя

В январе 2023 года трое иностранных граждан — египтян на сайте знакомств нашли себе «подружку на вечер». Их спутницей оказалась 15-летняя Настя (прим ред. Имя изменено). По словам обвиняемых, девочка вводила парней в заблуждение. Во время знакомства, она говорила, что ей 20 лет.

Автор фото:stylishbag.ru

После непродолжительного общения в соцсетях молодые люди встретились с Настей (прим ред. Имя изменено) на квартире, где вместе употребляли алкоголь и запрещённые вещества.

«Настя искала у ребят мефедрон, спрашивала, есть ли он у них. Но у египтян не было того, что хотела девушка. Она изначально преследовала корыстные цели», — рассказывает брат одного из заключённых Аммар.

Со слов брата египтян стало известно, что в столь юном возрасте ребёнок «сидит» на запрещённых веществах и общается на сайтах знакомств сомнительного характера. В тот роковой вечер вся компания перебрала с алкоголем и запрещёнными веществами. Одному из парней стало плохо и он пошёл к себе в комнату спать. За ним последовала та самая Настя.

Автор фото:sevosetia.ru

Пара пообщалась, а потом от слов перешла к действиям. Но перед тем как заняться любовью, молодой человек попросил паспорт у девушки. И Настя ему показала фото поддельного документа с не настоящим возрастом. В этом девушка, со слов брата, впоследствии призналась следователю.

После любовного процесса девушка попросила парня дать номер телефона, чтобы продолжить общение. Но у Зеяда была девушка и он оказался давать свой номер, так как боялся, что измена вскроется.

Автор фото:stylishbag.ru

В расстроенных чувствах Настя пошла домой. А на утро она обратилась в полицию, мол, трое иностранцев её изнасиловали.

«Меня насиловали только двое»

После того, как молодых людей задержали, Настя пришла в полицию и заявила, что одного из фигурантов дела она оклеветала. И призналась, что обманула всех о своём возрасте.

Девушка привела свою версию произошедшего.

«Омар повернулся в мою сторону и начал мне массировать плечи, а после этого потянул на себя, на диван, и я оказалась рядом с ним. Он стал меня трогать за грудь, пытался снять майку и штаны, я просила этого не делать. Омар взял на руки, понес в ванну, где он мне говорил с арабским акцентом: «Я хочу, ты понимаешь я хочу это». К нему присоединился Шамс. И в ванной они меня изнасиловали», — рассказывала Настя следствию.

Ребёнок отмечает, что её насиловали только Шамс и Омар, а с Зеядом у них было всё добровольно.

Следствие игнорирует новые подробности дела

Правда, измененные показания девушки следствие игнорирует. Всем трем сейчас вменяют групповое изнасилование.

Автор фото:ashzori.ru

«Настя отправила мне видео, где призналась, что всех обманула и мой брат Зеяд её не насиловал. Она отправила это видео всем. Но следователь в упор не замечает этого», — говорит брат Зеяда Аммар.

В руки редакции попала эта запись, но из-за соображений безопасности девочки, мы не можем его показать. Но отметим, что у ребёнка крайне скудная речь и обилие матерных слов. При этом девочка отправила видео, в котором без помощи нецензурной брани не могла сформулировать мысли, следователю и предоставила видео суду.

Сядут трое?

Чтобы разобраться в деталях произошедшего и понять, какое наказание понесёт Зеяд мы побратались юристу — Константину Осянину.

«Во первых, девочка молодец, что призналась в клевете. Это достаточно мужественно. Во вторых, эта ситуация полностью показала работу силовиков. Они посадили в камеру всех, при этом не разобрались в ситуации. Зеяда незаконно держали полгода в СИЗО. Сейчас Зеяду грозит до одного года, но он «отсидит» меньше, так как статья не предусматривает заключения в СИЗО», — отмечает юрист.

Автор фото:stylishbag.ru

Также Осянин говорит, что нужно настаивать на минимальном наказании и нельзя соглашаться с позицией следователя. В противном случае Зеяду может грозить до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Зеяда отказался комментировать дело, сославшись на адвокатскую тайну.

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