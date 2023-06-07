Топ-5 самых дорогих квартир Казани в июне 2023 года

Казань — третья столица России. Один из культурных и туристический центров. И помимо этого, город-лидер по росту цен на недвижимость по итогам 2022 года, сообщает "Мир Недвижимости".

«Да, в Казани довольно высокие цены на квартиры. И при этом наиболее устойчивый сегмент — это элитная недвижимость, квартиры бизнес и премиум класса. Казань благоприятна для инвесторов. Так как именно этот ценовой диапозон статичен. Не будет такого, что купив квартиру за 125 миллонов, через год она будет стоить 100 миллионов», — говорит риэлтор Амир Шафиев.

И даже среди элитной недвижимости есть объекты, которые кажутся чрезмерно дорогими, но на них тоже есть свой спрос. Правда, по словам Шафиева, подобные квартиры могут продаваться и по 5 лет.

Мы подготовили топ-5 самых дорогих квартир и выяснили сколько лет среднестатистическому казанцу придется работать, чтобы получилось их купить.

Четырёхкомнатная квартира в ЖК Atlantis Deluxe за 199 млн рублей

Жк Atlantis Deluxe / соцсети

Этот жилой комплекс видел каждый из нас. Вечерами на нём устраивают световое шоу. Три больших и красивых дома становятся ещё более привлекательными с заходом солнца. За четырёхкомнатную квартиру там придется выложить ни много, ни мало — 165 млн рублей. Ее площадь в предчистовой отделке составит 475 кв м. Таким образом, 1 кв м обойдется покупателю в 347 тысяч рублей. В стоимость квартиры входят также два парковочных места.

Пентхаус находится на последнем — 25 этаже.Также квартира имеет свободную планировку и панорамное остекление. Из квартиры будет видна вся Казань, как на ладони. Планировка расчитана на 4 комнаты, кухню с просторным залом, 6 санузлов, две гардеробные и прачечную. Если грамотно оформить пространство, то будет место и для спа-зоны. При этом, благодаря свободной планировке, можно и увеличить количество комнат.

У обладателя пентхауса будет свой персональный ВИП-лифт с ключём.

Среднестатистический казанец должен работать 370 лет, чтобы купить эту квартиру.

Трёхкомнатная квартира в ЖК на Федосеевской за 160 млн рублей

Автор фото: 2GIS. Вид на Федосеевскую

Хотите жить с видом на Кремлевскую набережную и из окна наблюдать за тем, что там происходит — тогда ЖК "На Федосеевской" — ваш вариант. К сожалению в объявлении нет фото самой квартиры. Цена за 3-комнатную квартиру — 160 млн рублей. Площадь квартиры 264 кв м. Парковка в стиомость не входит.

Стоит отметь, что в объявлении сказано о наличии дизайнерского ремонта, мебели и техники. Кроме того, в квартире 2 ванных комнаты, 2 спальни, гостиная, которая соединенина с кухней и летняя терраса.

Кв м в квартире обойдется потенциальному покупателю в рекордные для нашего обзора 605 тысяч рублей. В среднем казанцы должны работать 296 лет, чтобы купить эту квартиру.

Пятикомнатная квартира за 98 миллионов рублей

После первых двух квартир — третья кажется не такой дорогой, она стоит меньше 100 млн рублей. За 98 млн рублей предлагается купить квартиру рядом с видом на Черное озеро. К пятикомнатной квартире в 197 кв м прилагается парковочное место, ремонт и техника, 3 санузла, гардеробная, кабинет, кухня и индивидуальное отопление.

Стоимость кв м жилплощади — 505,6 тысяч рублей. Чтобы купить подобную квартиру средний казанец должен будет работать 181 год. И это без учета ипотеки!

Четырехкомнатная квартира у метро Дубравная за 97 млн рублей

В топ-5 попала квартира и не в центре Казани. Речь о четырехкомнатной жилплощади на улице Аланлык — это в 20 минутах от конечной станции метро Дубравная. Квартира расположена в пятиэтажном кирпичном доме, на охраняемой территории. Её цена — 97 млн рублей. И за эти деньги вы получаете 210 кв м.

Цена одно квадратного метра — 461 тысяча рублей.

Спросите за что такие деньги? Ведь это даже не центр города. А всё просто, нужно лишь взглянуть на фотографии.

Всё в стиле «дорого-богато». Вот и 97 млн говорят сами за себя. Золотые лепнины, бархат. Убранства словно в "Эрмитаж" попал. Чего только стоит один мраморный пол.

В среднем казанцы должны работать 179 лет, чтобы купить эту квартиру.

Квартира свободной планировки в ЖК ArtHouse за 85 миллионов рублей

Замыкает топ-5 самого дорогого жилья Казани пентхаус в ЖК АртHouse. Из окон этого дома видент кукольный театр. Квартира продается в черновой отделке. Потенциальный покупатель получит рядом несколько супермаркетов и торговых центров. В шаговой доступности будет находиться и улица Баумана.

Площадь квартиры составит 300 кв м. Стоимость квадрата обойдется покупателю в 285 тысяч рублей.

В среднем казанец должен работать 157 лет, чтобы купить такую квартиру.

По словам ведущего экономиста Татарстана Ирека Галямова, такие квартиры покупают только для собственного проживания. На аренду такая недвижимость не направлена.

Также подобные квартиры покупают фирмы, чтобы размещать гостей. Но подобная инвестиция не для монетизации, а для того, чтобы показать лицо компании, её статус. И третий вариант — это вложение средств для дальнейшей продажи квартиры. Иными словами, инвестиционная квартира.

По словам Ирека Галямова, чтобы купить подобную квартиру, нужно зарабатывать 16 млн рублей в месяц, при этом ни есть и не пить. И то, накопить получится только за 10 лет.