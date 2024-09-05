Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу

Татарстан — это не только республика с богатой культурой и историей, но и родина множества талантливых спортсменов, которые прославляют регион на международной арене. Однако помимо спортивных достижений, многие из них находят себя и в мире шоу-бизнеса, участвуя в популярных телевизионных проектах. В этом лонгриде мы расскажем о ярких представителях татарстанского спорта, которые добились не только атлетических успехов, но и стали звездами ТВ-шоу.

Автор фото: ТНТ

Ирек Ризаев – казанский спортсмен, BMX-чемпион. На счету Ирека множество достижений: молодой человек стал семикратным чемпионом России по ВМХ фристайлу, принял участие в Олимпиаде в Токио, которая была первой в истории для ВМХ. Также Ирек занял второе место на Чемпионате Европы и на Кубке Мира. Спортсмен сделал много трюков на ВМХ первым в мире: например, пятерной тейлвип. До него рекорд составлял четыре тейлвипа (англ. Tailwhip) - прокрут рамы на 360 градусов под собой, в воздухе) за один прыжок, который держался 10 лет.

Ирек стал участником экстремального спортивного реалити-шоу «Титаны», в котором 99 сильнейших атлетов России сражались с искусственным интеллектом. По словам спортсмена, он принял участие в шоу, чтобы испытать свои силы с лучшими атлетами страны и рассказать широкой аудитории о ВМХ-спорте. Примечательно, что сам спортсмен предполагал, что «вылетит» в первых сериях шоу. Однако, Иреку удалось дойти до самого финала: хорошая физическая форма, богатый соревновательный опыт, а также развитые координация и баланс сыграли свою роль. Среди его соперников в финале были сразу три олимпийских чемпиона.

Автор фото: ТНТ

Еще одним участником экстремального спортивного реалити-шоу «Титаны» стал житель казани Никита Комаров. Никита – первый в России обладатель карты профессионала федерации WBFF категории Muscle model, входит в ТОП-6 атлетов Северной Америки категории Muscle Model PRO, победитель Los Angeles Fitness & Fashion weekend, вице-чемпион Мира по фитнесу (NAC International), финалист турнира «Мистер Вселенная», 3-х кратный Абсолютный Чемпион России по фитнесу (NAC Russia) – и это далеко не весь список. Примечательно, что спортсмен также снялся в семейной романтической комедии «Девушка на миллион» (2022). На данный момент Никита Комаров является действующим персональным тренером.

Также ранее Никита Комаров дал ProKazan эксклюзивное интервью, в котором подробно рассказал об участии в шоу, вредных привычках и о победах.

Автор фото: ТНТ

Дарья – легкоатлетка, студентка. Девушка родилась в нижегородской области, однако сейчас живет в Казани. Дарья в профессиональном спорте уже более 8 лет. Сейчас у спортсменки есть КМС, также она победитель Первенства Федерального округа и чемпионка Республики Татарстан.

Дарья приняла участие в новом шоу «Игры без границ» на ТНТ. В шоу принимают участие 64 спортсмена из России, США, Китая, Индии, Беларуси, Ирана, Бразилии, Казахстана и Узбекистана. Атлеты делятся на пары и проходят испытания, в каждом выпуске шоу соревнуются по четыре страны и, соответственно, 4 пары атлетов. В каждом выпуске определяется сильнейший дуэт, который будет бороться за 10 миллионов рублей в финале шоу. Шоу «Игры без границ» выходит по субботам в 21:00 на ТНТ.

Девушка признается, что участие в данном проекте – это долгожданная возможность представлять свою страну. Также Дарья Семенова рассказала, почему решила принять участие в шоу:

«Мне рассказали о кастинге, и я сразу же захотела принять участие. Ведь такое спортивное мероприятие основано на борьбе не только с самим собой, но и со спортсменами из разных стран, поэтому я решила попробовать свои силы. Оказавшись на площадке, я была счастлива и мотивирована на победу. Мне нравились все этапы подготовки, и представлять свою страну – замечательно».

Автор фото: ТНТ

Еще один атлет, Динар Хайртдинов, принял участие в шоу «Игры без границ». Динар родился и вырос в татарской части Башкирии, а затем жил и учился в Казани. Он занимается силовыми видами спорта. К 25 годам у спортсмена немало достижений: он международник (по нормативам) в силовом девятиборье, гиревом спорте, КМС в гиревом спорте и в тяжелой атлетике. Сейчас Хайртдинов стремится получить МС в пауэрлифтинге. Также молодой человек выступает в функциональном многоборье, в кроссфите, становился чемпионом различных турниров. Там он стал уже трехкратным чемпионом.

Динар Хайртдинов поделился тем, как попал на шоу,и рассказал о своих первых впечатлениях:

«На шоу я попал через кастинг, мне рассказал о нем друг. В проекте представляю силовые виды спорта. В детстве была мечта оказаться на подобном спортивном шоу и выиграть! Сейчас у меня есть цель: дойти до конца, победить, получить от этого удовольствие и новый опыт. Впечатления от шоу невероятные. “Игры без границ” поразили масштабностью, декорациями, продуманными, разноплановыми состязаниями. Порой казалось, что это сон! Классные ведущие, невероятная Ляйсан Утяшева среди них, много отличных спортсменов в соперниках — это подталкивает меня к росту».

Автор фото: ТНТ

Зарина – еще одна яркая звездочка спортивного мира из Набережных Челнов. Она приняла участие в спортивно-интеллектуальном шоу «Вызов» в составе команды «умников». В шоу Зарина дошла до финала, однако победу одержала другая пара участников.

На момент участия в проекте, к своим 20 годам, она уже стала призером Чемпионата Европы среди девушек и Чемпионата Мира по решению композиционных задач по шахматам среди юниорок, участницей Суперфинала Чемпионата России (ТОП-12 России среди женщин); победителем и многократным призером Приволжского федерального округа среди девушек и женщин; кандидатом в мастера спорта.

Сейчас Зарине 22 года, девушка получила звание Мастера Спорта по шахматам, окончила университет и занимается развитием блога, в котором рассказывает о шахматах.

Также напомним, что во втором сезоне шоу «Вызов» принял участие еще один татарстанец - биохимик Данила Калиникин и стал победителем в паре с актрисой Асей Резник.

Уже 10 сентября на ТНТ стартует третий сезон «Вызова». Новый сезон спортивно-развлекательного реалити впервые станет международным: вместе с российскими участниками в нём примут участие и гости из Китая. Съемки прошли в Вологде, где много веков назад проходил великий чайный путь из Китая в Европу. Будут ли на этот раз в шоу участники из Татарстана - узнаем в ближайший вторник в 18:00.