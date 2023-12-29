Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

В прошедшую субботу, 23 декабря, состоялся финал шоу «Вызов». Две пары сразились за главный приз в 10 миллионов рублей и за статус самых сильных игроков второго сезона проекта. В течение 10 недель 11 звёзд шоу-бизнеса и 11 молодых звёзд из мира науки боролись в командах за главный приз, проходили сложнейшие испытания в Дагестане ради победы. В финал прошли четверо — пара блогера Саши Стоуна и медиааналитика Алисы Чубиной, а также дуэт биохимика Дани Калиникина из Татарстана и актрисы Аси Резник. Победителями стали молодой ученый из Альметьевска Данила Калиникин и актриса Ася Резник, обойдя соперников со счетом 5:2. Мы поговорили с Данилой и узнали о его впечатлениях, взаимоотношениях с партнерами и о социально значимом проекте для диабетиков.

— Расскажите о своих впечатлениях от шоу?

— У меня остались только положительные впечатления от шоу! Это уникальная возможность ощутить себя отчасти ребёнком, окунуться в детство на какой-то определённый промежуток времени. Во взрослой жизни такое нечасто встретишь, а в шоу тебя полностью погружают в соревновательный режим в игровой форме. Очень круто находиться именно в моменте внутри этой игры.

— Если бы была такая возможность, поучаствовали бы в шоу еще раз?

— Наверное, да. Я думаю, желания было бы больше, если бы я проиграл. Безусловно, в подобных шоу хочется, по крайней мере, ещё один раз принять участие, окунуться в ту самую атмосферу и испытать море эмоций.

Автор фото: ТНТ

— Продолжаете ли вы общаться со своими партнерами по проекту? С кем?

— Я общаюсь с Кариной Мурашкиной, Асей Резник, Юлей Коваль. Даже был в гостях у Карины дома, смотрели одну из серий шоу «Вызов», кажется, вторую или третью. С Асей мы тоже виделись в Москве, отлично пообщались и продолжаем иногда переписываться.

— Какое испытание на шоу для вас было самым сложным?

Не могу сказать, какое было самым сложным с физической точки зрения, они все были классные и интересные. Сложное с эмоциональной точки зрения — это испытание либо шестое, либо седьмое. Нам нужно было делать подкоп, далее Асе было необходимо нащупать фигурки в темноте, прибежать, повисеть на турнике и сказать мне, что она нащупала, чтобы я расставил эти фигурки в том же порядке уже на своем кубе. Испытание было осложнено тем, что у Аси, на тот период, были сильно поранены руки, а ей приходилось и копать, и висеть на турнике. К тому же, как оказалось, у нее есть страх закрытых пространств, и она испытала паническую атаку. Я за нее очень сильно переживал. Это стало для меня самым психологически тяжелым испытанием, которое только было за весь проект.

— С кем из партнеров удалось наладить лучшее взаимодействие? Почему?

Автор фото: ТНТ

— Наверное, ответ логичный — с Асей Резник. Нас с ней изначально поставила в пару нейросеть, потом нас разделили на какое-то время, я был в паре с Юлей Коваль. С Юлей тоже хорошо сработались. Но, конечно, идеальная совместимость у нас оказалось именно с Асей, потому что мы понимали друг друга с полуслова, нам даже было необязательно говорить, мы чувствовали друг друга и действовали как один, слаженный механизм.

— Что на Ваш взгляд помогло выиграть?

— Взаимопонимание и взаимоподдержка, и мы с Асей сильные. Ася занималась лёгкой атлетикой, а я ─ марафонец, очень много бегаю. Плюс ко всему, у нас достаточно свежий ум. В результате все в совокупности складывается в общую картину и получается, что мы золотая середина и вместе составляем идеальную пару для проекта «Вызов».

— Расскажите про ваш проект, в который вы хотите вложить свою часть выигранного приза?

—Проект связан с разработкой системы мониторинга глюкозы. Это разработка, которая позволит людям, страдающим сахарным диабетом, не прокалывая пальцы, просто повесить датчик на тело и в течение нескольких недель собирать информацию по уровню глюкозы. Проект позволит людям лучше контролировать уровень глюкозы, вовремя вкалывать необходимое количество инсулина и в целом налаживать свой ритм жизни, питание, тренировки и т.д. Данные будут приходить на смартфон, человеку нужно будет просто посмотреть в телефоне, какой у него уровень глюкозы и что ему необходимо сделать, поскольку в нашу систему также заложены советы для живущих с диагнозом диабет.

— Какие впечатления у Вас сложились о Дагестане? Чем он похож и чем отличается от Татарстана?

— Дагестан — абсолютно другой регион с другой культурой и менталитетом. Больше всего запомнилась гастрономия, наверное, потому, что я в целом люблю покушать (улыбается). В Дагестане я до этого ни разу не был и не знал, что там настолько разнообразный рацион, это меня сильно удивило. Также в некоторых моментах люди старшего возраста относились очень доброжелательно. К примеру, мы с Кариной Мурашкиной сидели в кафе и болтали, а за соседним столиком сидели четверо мужчин в возрасте около 60 лет. Они нас не трогали, мы их не трогали, но в какой-то момент говорят нам: «Ребят, как у вас там дела?», завязался небольшой разговор, они угостили нас, не стали дальше ни о чем расспрашивать. Это было настолько искренне, честно, просто и непринужденно.

Автор фото: ТНТ

— Расскажите об отношениях внутри шоу «Вызов», как вели себя звезды по отношению к ученым? Были ли разногласия вне камер?

— Я думаю, те, кто смотрел «Вызов», и так все знают. Практически все звезды в целом адекватно вели себя по отношению к учёным, не было людей, которые агрессивно к нам относились. Мне не очень нравится подобный тезис, этот вопрос к учёным. Есть люди, которые в принципе не очень к людям относятся. При этом неважно, учёный ты, дворник, учитель и т.д.

Отвечая на вопрос про разногласия вне камер, могу сказать, что практически все было в эфире. К примеру, показали мой и Юлии Коваль конфликт с Сашей, мои, Юлины, Асины разногласия с Колей Сердюковым. Вне камер конфликты были немного поярче, мы их больше проживали. Думаю, умный зритель все увидел и понял.