Спасли девять человек, из них трое - дети: стало известно, из-за чего чаще всего в Казани гибнут в водоемах

В Казани 31 августа завершается купальный сезон 2023 года

Купальный сезон 2023 года подходит к концу — официальное завершение, как и каждый год, состоится 31 августа. При этом уже сейчас пляжи остаются пустующими — температура воздуха резко упала до осенних отметок, а вода сразу же стала остывать — погода быстро сократила количество желающих отдохнуть на пляжах города. Так как последний день сезона завтра, то уже сейчас можно говорить о подведении итогов этого лета — о том, как прошел купальный сезон 2023, стоит ли заходить в воду сейчас и что делать тем, кто осенью планировал начать закаляться мы пообщались с председателем совета ОСВОД Казани Никитой Коробицыным.

Он занимается организационной деятельностью — контролирует работу спасательных постов, координирует самих спасателей, планирует проведение образовательных мероприятий в школах и лагерях. Никита рассказал, что спасатели ежегодно проходят обучение по оказанию первой помощи, а также по оказанию помощи терпящим бедствие на воде — перед купальным сезоном граждане, желающие заниматься общественной деятельность могут пройти курсы и вступить в ряды спасателей.

Председатель ОСВОД Казани рассказал, как прошел купальный сезон 2023 год — что становилось причиной происшествий в этот раз:

«Вообще каждый год все по-разному — многое зависит, к примеру, от погоды. Но вот основные причины чрезвычайных ситуаций на воде неизменны: купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения и, к сожалению, тоже часто — недостаточный контроль со стороны взрослых за детьми. В этом году за сезон на пляжах и местах массового отдыха были зафиксировано девять случаев спасения, из которых трое — дети. Это как раз к слову о том, что со стороны родителей не было должного контроля».

К сожалению, не все происшествия на воде заканчиваются хорошо - особенно если говорить о тех случаях, когда купание происходит в необорудованных местах. Страшная трагедия произошла этим летом на реке Ик - здесь 5 июля утонули 18-летние брат и сестра Артур и Зария. В жаркий день они решили искупаться, но из воды выбраться так и не смогли. Место, выбранное двойняшками для купания, не только не было оборудовано должным образом, но и вообще не пользовалось популярностью - река Ик отличается быстрым течением, многочисленными водоворотами, купаться здесь опасно. Помочь ребятам также было некому - у берега не было никого. О случившемся сообщил рыбак, который находился на другом берегу, в дали от молодых людей.

Говоря о непредсказуемой погоде, нельзя не упомянуть шокирующее всю страну этим летом происшествие - гибель девяти отдыхающих из Татарстана на Яльчике, в республике Марий Эл, среди них были четверо детей. Там 29 июля прошел сильнейший ураган.

В тот день температура воздуха поднималась до 33 градусов, из-за чего многие отправились отдыхать - весь день была ясная погода, но вот к вечеру небо стали затягивать тучи. МЧС за день до происшествия предупреждала о сильной грозе. Шквалистый ветер поднялся в половине седьмого вечера, подробную картину происходящего мы описывали в материале ранее. В месте отдыха туристов стали падать деревья, стихия буквально застала людей врасплох.

Как отметил Никита, частая причина происшествий — купание в необорудованных местах. Мало того, что в водоеме может быть плохое дно и сильное течение, так рядом еще и не окажется того, кто мог бы оказать помощь в случае происшествия. Сейчас же, после окончания купального сезона, даже на общественных пляжах, которые были оборудованы на летнее время, тоже не будет спасателей. Можно ли заходить в воду в этом случае?

«Сейчас уже достаточно низкие температуры, особенно ночью, вода ниже 21 градуса — купаться в такой воде не рекомендуется ни в коем случае. Конечно, купальный сезон еще идет до 31 августа, но мы не рекомендуем, погода уже не та. Вода быстро остыла, температура воздуха ниже климатической нормы на несколько градусов. После 1 сентября в воду уже ни в коем случае не рекомендуется заходить. Могут быть судороги прямо в воде, а если у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой, то можно получить и в последствии проблемы со здоровьем. Я рекомендую воздержать от купания. Лето было жарким, многие отдыхали у воды, сейчас же нет необходимости, погода не та».

Не редко осень выбирают для того, чтобы начать закаляться — вода еще не слишком холодная, подходит для того, чтобы слегка шокировать организм, который, отметим, уже должен быть заранее подготовлен к такой нагрузке. Можно ли заходить в воду с такой целью — рассказал председатель ОСВОД Казани:

«Очень важно в первую очередь проконсультироваться с терапевтом и закаляться только исходя из медицинских рекомендаций. Если все согласовано и человек именно закаляется, то важно никуда не уплывать в воде: зашел по пояс, окунулся несколько раз и сразу вышел. В таком случае можно говорить о том, что риски чрезвычайного происшествия минимальны. Заплывать, конечно, никуда не стоит. Но в первую очередь, повторюсь, очень важно обсудить этот вопрос с терапевтом — можно ли вам вообще закалять организм. Просто так это делать не рекомендую никому».

Каждый год среди спасателей не только люди, для которых это основная сфера деятельности, полноценная работа, но и те, кто просто хочет помогать людям, быть полезным в обществе на добровольческой основе. Из года в год количество волонтеров может меняться — Никита рассказал, хватает ли спасателей, либо же к деятельности необходимо привлекать больше людей:

«Наша организация занимается в целом общественной деятельностью на водных объектах — проводятся занятия в школах и детских лагерях, на пляжах ведутся патрулирования, на водных объектах — с исполнительным комитетом, с министерством чрезвычайных ситуаций. Поэтому новым общественникам, новым волонтерам, студентам, которые принимают участие в общественной деятельности, мы всегда рады. Общественников никогда много не бывает. Всегда найдется место для людей, которые хотят в этой сфере работать, выполнять общественные задачи».

Последние данные по происшествиям на воде были озвучены замруководителем ГУ МЧС России по РТ Юрием Венедиктовым 16 августа. На тот момент речь шла о 49 утонувших граждан республики с начала купального сезона. С начала же 2023 года в регионе погибли на воде 62 человека, из которых семь - дети. Он же отметил, что из-за особенно жаркого лета в Татарстане установилась сверхсложная обстановка на водных объектах.

Несмотря на то, что купальный сезон завершается, водоемы все еще остаются местом повышенной опасности — зимой спасателям часто приходится выходить на лед, чтобы помочь тем, кто провалился или оказался в ловушке на отплывшей льдине. Напомним, что особое внимание в это время необходимо уделить детям, объясняя, насколько опасен выход на воду.