Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

В республике Марий Эл 29 июля прошел сильный ураган, унесший жизни восьми и покалечивший 29 человек. Редакция воссоздала хронологию событий субботы и последовавшей ликвидации последствий стихии. Стихия унесла жизни матери и двух младенцев из Татарстана, одному из которых не исполнилось и года.

Материал подготовлен редакцией "Про Город Йошкар-Ола".

Погода в этот день

Субботний день 29 июля выдался одним из самых жарких за прошедшую неделю. Температура поднялась до +33 градусов, была сильная влажность. Многие жители разных республик выехали на природу ближе к марийским озерам.

Ближе к вечеру погода начала портиться: небо заволокло тучами. За день до этого, 28 июля, МЧС выпускало предупреждение о сильной грозе и ветре.

Озеро Яльчик. Начало

Озеро Яльчик - одно из самых популярных водоемов Марий Эл. Любят его не только жители нашей республики: ежегодно на Яльчик приезжает большое количество отдыхающих из Татарстана.

18:35 — небо в Волжском районе затянуло тучами, поднялся шквалистый ветер. За считанные секунды дождик превратился в смертельный шторм. Некоторые пытались уехать на машине, но деревья падали либо на них, либо преграждали дорогу. Люди оказались запертыми на территории озера.

В соцсетях опубликовали видео с авторегистратора. Автор ролика с семьей весь шторм переждал в машине, пока вокруг него валились сосны. По всей видимости, ему повезло.

19:00 — гроза дошла до Йошкар-Олы.

20:08 — в группе “Палата №6 Волжский район” появилось сообщение о машинах скорой помощи, ехавших со стороны Яльчика. В комментариях под записью люди сразу же начали предлагать помощь и уточнять место, куда нужно подъехать для разбора завалов.

Первые пострадавшие

21:14 — о пострадавших в спортивном лагере “Олимпиец” написали в паблике “Наш Волжск”. Сообщалось, что дорога была перекрыта упавшими деревьями, что делало невозможным проезд машин скорой помощи. Волонтеров просили привозить с собой топоры и пилы.

21:35 — в телеграм-канале “112” сообщили о шести пострадавших и трех погибших на озере Яльчик. Все они отдыхали “дикарями” в палаточном лагере.

21:55 — информацию о погибших и пострадавших в своем телеграм-канале подтвердил Юрий Зайцев, который при этом находился в Запорожье с рабочим визитом.

22:46 — ГУ МЧС по Республике Марий Эл опубликовало первую официальную сводку и пострадавших и погибших во время урагана. По сообщению ведомства, первые сигналы о падении деревьев около Яльчика и Таира поступили в 19:16. По состоянию на 21:55 в районе Яльчика погибло три человека, двое из которых — дети. Около Таира пострадал один человек, около озера Яльчик —13. В МЧС сообщили, что для ликвидации последствий стихии было задействовано 34 человека и 12 единиц техники.

Подсчет ущерба и ликвидация последствий

22:52 — в сообществе Марийского Государственного Университета появилась информация о сборе добровольцев для помощи в разборе завалов на территории СОЛ “Олимпиец”, принадлежащего университету.

01:32 — в своем телеграм-канале Юрий Зайцев рассказал, что дороги Марий Эл были расчищены от поваленных деревьев. В Волжский район также прибыл первый заместитель главы республики Михаил Васютин. В это же время компания “Мариэнерго” начала восстановление электросетей, поврежденных ураганом. На момент публикации сообщения было обесточено 36 000 человек. В районы, где прошла сильная гроза, выехал патруль Министерства природных ресурсов. Были проверены территории у озер Карась, Чуркан, Серебряное и Сайвер. Пострадавших не обнаружили.

30 июля РЕН-ТВ опубликовал список из семи погибших и 18 пострадавших на озере Яльчик.

Погибшие:

Айрат Х. 1975 г.р. Линар В. 1981 г.р. Злата Ш. 2016 г.р. Гульнара С. 1991 г.р. Ясмина С. 2021 г.р. София С. 2023 г.р. Евгения Ч. 1986 г.р.

Пострадавшие:

Тимур Я. 1996 г.р. Михаил З. 1981 г.р. Амелия Б. 2012 г.р. Максим Л. 1989 г.р. Андрей И. 1990 г.р. Игорь Б. 1989 г.р. Марина М. 1988 г.р. Махмуд Г. 1963 г.р. Лейсан Б. 1985 г.р. Иван Р. 1985 г.р. Павел Ц. 1984 г.р. Никита Г. 1993 г.р. Игнат Т. 2004 г.р. Ксения Р. 1989 г.р. Лилия Р. 1979 г.р. Михаил Ч. 2020 г.р. Игорь. Ч. 1977 г.р.

Личность еще одного пострадавшего не была установлена.

6:00 — от МарГУ в СОЛ “Олимпиец” выехали добровольцы.

“Там очень много завалов. Одна из женщин, работающих в лагере рассказала, что ночью они ходили под поваленными стволами. К нашему приезду ситуация стала лучше, некоторые сломанные деревья уже вывезли. Верхушки сосен обломаны и в любой момент могут упасть. На месте работают альпинисты, которые их срезают. Повреждено очень много домиков, деревья вырваны с корнем, все огорожено лентами. Нам сказали, что фронт работ минимум на неделю. Люди, приезжающие туда, остаются на месте, пока не будет закончен разбор завалов”, — рассказала одна из волонтерок.

фото предоставлено волонтерами

8:45 — ГУ МЧС по Республике Марий Эл опубликовало сводку с данными на 5:30. Ведомство сообщило о 29 пострадавших, семь из которых дети. Среди семи погибших трое были детьми. Также были обновлены данные о пострадавших на озере Таир: их было двое, один из них ребенок. У Яльчика пострадало 27 человек, погибло семеро. Среди пострадавших 6 детей, среди погибших - три. Госпитализировали 17 человек, 15 из них взрослые. Пятерых пострадавших, среди которых двое детей, отпустили домой: они пройдут лечение амбулаторно.

9:34 — телеграм-канал “МЭТР” опубликовал информацию о создании комиссии по ликвидации ЧС. Утром 30 июля прошло совещание под руководством заместителя председателя Правительства Марий Эл Степана Воронцова. Еще раз сообщили данные о жертвах стихии: восемь погибших, 21 пострадавший, 10 госпитализированных, двое из которых находились в тяжелом состоянии. На Яльчике оставалось 300 детей. Для них было организовано питание, электричество подавалось от резервных генераторов.

11:45 — на своей странице ВКонтакте информацию об эвакуации людей с баз отдыха “Олимпиец” (МарГУ) и “Политехник” (ПГТУ) сообщил Евгений Кузьмин, первый заместитель главы Правительства Республики Марий Эл.

12:18 — телеграм-канал “ТАТМЕДИА” опубликовал рассказ сотрудника "Татар-информ", Ильхама. Во время урагана он находился на озере Яльчик.

“Все началось очень быстро. Было солнечно, потом начался сильный ливень с градом, мы поспешили уехать и в дороге начался полный кошмар. Проехали метров двести от лагеря и началась стихия, очень крупный град, я почти сразу застрял. МЧС приехали достаточно быстро, но очень много помогали сами отдыхающие и местные жители, увозили раненых, убирали деревья. Мы были заблокированы на 6 часов из-за кучи поваленных деревьев на дороге. Отдыхающие начали искать бензопилы. При помощи квадроциклов с лебедкой оттаскивали деревья, вытаскивали застрявшие машины. Пострадавших сначала выносили из леса на руках, целая полоса леса лежала на дороге. Я видел как пострадавших детей переносили через лес. И первые фельдшеры скоро тоже доехали до места вала деревьев, пешком обошли завалы и дальше до лагеря их отвез один из отдыхающих на квадроцикле. Но вообще люди там все сплотились, очень помогали друг другу. Местные ребята там тоже быстро подтянулись, еще до скорых и спасателей, приехали на квадроциклах и с бензопилами, помогали разбирать завалы и вывозили раненных”, — рассказывает Ильхам.

фото из телеграм-канала "ТАТМЕДИА"

Также было опубликовано сообщение мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева о погибших жителях города.

“С чувством глубокой скорби я сообщаю, что вчера в результате удара стихии в республике Марий Эл, вблизи озера Яльчик, трое погибших и пятеро пострадавших из Зеленодольска. Выражаю соболезнование родным и близким, это большая трагедия для всех нас”, — публиковали слова градоначальника "Татар-информ".

12:41 — в телеграм канале СУ СК по Республике Марий Эл была опубликована информация о возбуждении уголовного дела по факту массовой гибели людей в результате стихийного бедствия. Фигурантом дела по части 3 статьи 238 УК РФ стало руководство Национального парка “Марий Чодра”.

15:20 — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал сообщение в своем телеграм-канале. Он сообщил, что среди погибших на Яльчике были жители Татарстана и выразил соболезнования семьям погибших.

21:46 — Юрий Зайцев в своем телеграм-канале рассказал о мерах, принятых для устранения последствий стихийного бедствия. Также он сообщил о назначении выплат в размере 1 миллиона рублей семьям погибших и 500 тысяч рублей семьям пострадавших

31 июля Министерство Здравоохранения РМЭ опубликовало сводку о последствиях урагана. Ведомство сообщило о состоянии пострадавших. По решению Минздрава Татарстана из больницы Волжска четыре человека были перевезены в медучреждения Казани, В Волжской центральной городской больнице остаются два жителя Санкт-Петербурга и житель Чувашии. Два жителя Марий Эл транспортированы в Детскую республиканскую больницу, один перевезен в Республиканскую клиническую больницу.