Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий
МЧС
В республике Марий Эл 29 июля прошел сильный ураган, унесший жизни восьми и покалечивший 29 человек. Редакция воссоздала хронологию событий субботы и последовавшей ликвидации последствий стихии. Стихия унесла жизни матери и двух младенцев из Татарстана, одному из которых не исполнилось и года.
Материал подготовлен редакцией "Про Город Йошкар-Ола".
Погода в этот день
Субботний день 29 июля выдался одним из самых жарких за прошедшую неделю. Температура поднялась до +33 градусов, была сильная влажность. Многие жители разных республик выехали на природу ближе к марийским озерам.
Ближе к вечеру погода начала портиться: небо заволокло тучами. За день до этого, 28 июля, МЧС выпускало предупреждение о сильной грозе и ветре.
Озеро Яльчик. Начало
Озеро Яльчик - одно из самых популярных водоемов Марий Эл. Любят его не только жители нашей республики: ежегодно на Яльчик приезжает большое количество отдыхающих из Татарстана.
18:35 — небо в Волжском районе затянуло тучами, поднялся шквалистый ветер. За считанные секунды дождик превратился в смертельный шторм. Некоторые пытались уехать на машине, но деревья падали либо на них, либо преграждали дорогу. Люди оказались запертыми на территории озера.
В соцсетях опубликовали видео с авторегистратора. Автор ролика с семьей весь шторм переждал в машине, пока вокруг него валились сосны. По всей видимости, ему повезло.
19:00 — гроза дошла до Йошкар-Олы.
20:08 — в группе “Палата №6 Волжский район” появилось сообщение о машинах скорой помощи, ехавших со стороны Яльчика. В комментариях под записью люди сразу же начали предлагать помощь и уточнять место, куда нужно подъехать для разбора завалов.
Первые пострадавшие
21:14 — о пострадавших в спортивном лагере “Олимпиец” написали в паблике “Наш Волжск”. Сообщалось, что дорога была перекрыта упавшими деревьями, что делало невозможным проезд машин скорой помощи. Волонтеров просили привозить с собой топоры и пилы.
21:35 — в телеграм-канале “112” сообщили о шести пострадавших и трех погибших на озере Яльчик. Все они отдыхали “дикарями” в палаточном лагере.
21:55 — информацию о погибших и пострадавших в своем телеграм-канале подтвердил Юрий Зайцев, который при этом находился в Запорожье с рабочим визитом.
22:46 — ГУ МЧС по Республике Марий Эл опубликовало первую официальную сводку и пострадавших и погибших во время урагана. По сообщению ведомства, первые сигналы о падении деревьев около Яльчика и Таира поступили в 19:16. По состоянию на 21:55 в районе Яльчика погибло три человека, двое из которых — дети. Около Таира пострадал один человек, около озера Яльчик —13. В МЧС сообщили, что для ликвидации последствий стихии было задействовано 34 человека и 12 единиц техники.
Подсчет ущерба и ликвидация последствий
22:52 — в сообществе Марийского Государственного Университета появилась информация о сборе добровольцев для помощи в разборе завалов на территории СОЛ “Олимпиец”, принадлежащего университету.
01:32 — в своем телеграм-канале Юрий Зайцев рассказал, что дороги Марий Эл были расчищены от поваленных деревьев. В Волжский район также прибыл первый заместитель главы республики Михаил Васютин. В это же время компания “Мариэнерго” начала восстановление электросетей, поврежденных ураганом. На момент публикации сообщения было обесточено 36 000 человек. В районы, где прошла сильная гроза, выехал патруль Министерства природных ресурсов. Были проверены территории у озер Карась, Чуркан, Серебряное и Сайвер. Пострадавших не обнаружили.
30 июля РЕН-ТВ опубликовал список из семи погибших и 18 пострадавших на озере Яльчик.
Погибшие:
- Айрат Х. 1975 г.р.
- Линар В. 1981 г.р.
- Злата Ш. 2016 г.р.
- Гульнара С. 1991 г.р.
- Ясмина С. 2021 г.р.
- София С. 2023 г.р.
- Евгения Ч. 1986 г.р.
Пострадавшие:
- Тимур Я. 1996 г.р.
- Михаил З. 1981 г.р.
- Амелия Б. 2012 г.р.
- Максим Л. 1989 г.р.
- Андрей И. 1990 г.р.
- Игорь Б. 1989 г.р.
- Марина М. 1988 г.р.
- Махмуд Г. 1963 г.р.
- Лейсан Б. 1985 г.р.
- Иван Р. 1985 г.р.
- Павел Ц. 1984 г.р.
- Никита Г. 1993 г.р.
- Игнат Т. 2004 г.р.
- Ксения Р. 1989 г.р.
- Лилия Р. 1979 г.р.
- Михаил Ч. 2020 г.р.
- Игорь. Ч. 1977 г.р.
Личность еще одного пострадавшего не была установлена.
6:00 — от МарГУ в СОЛ “Олимпиец” выехали добровольцы.
“Там очень много завалов. Одна из женщин, работающих в лагере рассказала, что ночью они ходили под поваленными стволами. К нашему приезду ситуация стала лучше, некоторые сломанные деревья уже вывезли. Верхушки сосен обломаны и в любой момент могут упасть. На месте работают альпинисты, которые их срезают. Повреждено очень много домиков, деревья вырваны с корнем, все огорожено лентами. Нам сказали, что фронт работ минимум на неделю. Люди, приезжающие туда, остаются на месте, пока не будет закончен разбор завалов”, — рассказала одна из волонтерок.
фото предоставлено волонтерами
8:45 — ГУ МЧС по Республике Марий Эл опубликовало сводку с данными на 5:30. Ведомство сообщило о 29 пострадавших, семь из которых дети. Среди семи погибших трое были детьми. Также были обновлены данные о пострадавших на озере Таир: их было двое, один из них ребенок. У Яльчика пострадало 27 человек, погибло семеро. Среди пострадавших 6 детей, среди погибших - три. Госпитализировали 17 человек, 15 из них взрослые. Пятерых пострадавших, среди которых двое детей, отпустили домой: они пройдут лечение амбулаторно.
9:34 — телеграм-канал “МЭТР” опубликовал информацию о создании комиссии по ликвидации ЧС. Утром 30 июля прошло совещание под руководством заместителя председателя Правительства Марий Эл Степана Воронцова. Еще раз сообщили данные о жертвах стихии: восемь погибших, 21 пострадавший, 10 госпитализированных, двое из которых находились в тяжелом состоянии. На Яльчике оставалось 300 детей. Для них было организовано питание, электричество подавалось от резервных генераторов.
11:45 — на своей странице ВКонтакте информацию об эвакуации людей с баз отдыха “Олимпиец” (МарГУ) и “Политехник” (ПГТУ) сообщил Евгений Кузьмин, первый заместитель главы Правительства Республики Марий Эл.
12:18 — телеграм-канал “ТАТМЕДИА” опубликовал рассказ сотрудника "Татар-информ", Ильхама. Во время урагана он находился на озере Яльчик.
“Все началось очень быстро. Было солнечно, потом начался сильный ливень с градом, мы поспешили уехать и в дороге начался полный кошмар. Проехали метров двести от лагеря и началась стихия, очень крупный град, я почти сразу застрял.
МЧС приехали достаточно быстро, но очень много помогали сами отдыхающие и местные жители, увозили раненых, убирали деревья. Мы были заблокированы на 6 часов из-за кучи поваленных деревьев на дороге. Отдыхающие начали искать бензопилы. При помощи квадроциклов с лебедкой оттаскивали деревья, вытаскивали застрявшие машины.
Пострадавших сначала выносили из леса на руках, целая полоса леса лежала на дороге. Я видел как пострадавших детей переносили через лес. И первые фельдшеры скоро тоже доехали до места вала деревьев, пешком обошли завалы и дальше до лагеря их отвез один из отдыхающих на квадроцикле. Но вообще люди там все сплотились, очень помогали друг другу. Местные ребята там тоже быстро подтянулись, еще до скорых и спасателей, приехали на квадроциклах и с бензопилами, помогали разбирать завалы и вывозили раненных”, — рассказывает Ильхам.
фото из телеграм-канала "ТАТМЕДИА"
Также было опубликовано сообщение мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева о погибших жителях города.
“С чувством глубокой скорби я сообщаю, что вчера в результате удара стихии в республике Марий Эл, вблизи озера Яльчик, трое погибших и пятеро пострадавших из Зеленодольска. Выражаю соболезнование родным и близким, это большая трагедия для всех нас”, — публиковали слова градоначальника "Татар-информ".
12:41 — в телеграм канале СУ СК по Республике Марий Эл была опубликована информация о возбуждении уголовного дела по факту массовой гибели людей в результате стихийного бедствия. Фигурантом дела по части 3 статьи 238 УК РФ стало руководство Национального парка “Марий Чодра”.
15:20 — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал сообщение в своем телеграм-канале. Он сообщил, что среди погибших на Яльчике были жители Татарстана и выразил соболезнования семьям погибших.
21:46 — Юрий Зайцев в своем телеграм-канале рассказал о мерах, принятых для устранения последствий стихийного бедствия. Также он сообщил о назначении выплат в размере 1 миллиона рублей семьям погибших и 500 тысяч рублей семьям пострадавших
31 июля Министерство Здравоохранения РМЭ опубликовало сводку о последствиях урагана. Ведомство сообщило о состоянии пострадавших. По решению Минздрава Татарстана из больницы Волжска четыре человека были перевезены в медучреждения Казани, В Волжской центральной городской больнице остаются два жителя Санкт-Петербурга и житель Чувашии. Два жителя Марий Эл транспортированы в Детскую республиканскую больницу, один перевезен в Республиканскую клиническую больницу.