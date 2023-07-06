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· Полина Модестова

Быстрое течение и водовороты: на реке Ик в Татарстане утонули брат с сетрой

В Татарстане на реке Ик 5 июля утонули 18-летние брат и сестра
Быстрое течение и водовороты: на реке Ик в Татарстане утонули брат с сетрой

ГУ МЧС по РТ

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На реке Ик продолжаются поисковые работы, в которых принимают участие водолазы. Сообщение о том, что в Азнакаевском районе, вблизи села Кук-тяка, утонули два человека поступило накануне, 5 июля 2023 года. Как позже стало известно, утонувшие - брат и сестра, оба 2005 года рождения.

Вечером, в 18:34, с поверхности реки очевидцами было извлечено всплывшее тело 18-летнего юноши. На месте происшествия работает оперативная группа Азнакаевского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы с участием водолазной группы были запланированы также с шести утра 6 июля.

В ГУ МЧС по РТ отмечают, что в реке Ик в месте, где утонули молодые люди, быстрое течение и наблюдаются многочисленные водовороты. В момент происшествия на берегу больше никого не было. Сообщил о случившемся очевидец, который в этот момент рыбачил на другом берегу. Место для купания не оборудовано.

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