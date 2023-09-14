Импортозамещение по-татарски: от Колы из Китая и Ирана до Хрутки вместо Nesquik

На прилавках Казани появлиась Coca-Cola из Китая

Импортозамещение стало как никогда актуальным после прекращения работы в России многих западных брендов. Из продажи в Казани исчезли многие привычные наименования: от туалетной бумаги до Coca-Cola. Корреспондент PROKAZAN устроила шопинг по гипермаркетам в поисках новых наименований и неожиданно открыла для себя прекрасный дивный мир.

В Казани появилось море колы: как успеть все попробовать?

Оригинальная Coca-Cola, к которой привыкли потребители Казани, исчезла с прилавков магазинов. Она производилась в России, но компания приостановила свою деятельность в с стране. После этого на прилавки хлынули ее аналоги в основном из Азии. В «Бахетле», к примеру, продавался аналог из Ирана, в других магазинах видели напиток из Узбекистана и Турции.

Помимо этого в Казани как грибы после дождя стали возникать новые аналоги напитка от отечественных брендов. Кажется, что производители решили во что бы то ни стало заполнить образовавшуюся брешь.

Один из самых часто встречаемых брендов на прилавках — «Добрый Cola». Ее производит российская компания Мултон.

Также частым гостем на прилавках стала «CoolCola». Причем компания-производитель Очаково выпустила газировку не только со вкусом Колы, но и пытается импортозаместить Фанту и Спрайт.

Похвастаться Колой может и производитель газированных напитков Черноголовка.

Если вам и этого мало, попробуйте Колу «Cosa Cynar Kola» и «Cola Cunar». Напитки пришли в Россию из Туркменистана. Также на прилавках Казани есть Кола из Беларуси. Один из производителей из союзного государства выпустил «Бела-Кола» и аналог Фанты «Fun-fun». Наконец, на прилавках Магнита была замечена китайская версия Колы от компании «Cofco».

Заводы, где раньше производилась Pepsi также включились в гонку за колой и стали производить «Evervess-cola». PepsiCo объявила об уходе из России в марте 2022 года и прекратила производить привычные россиянину бренды.

Теперь покупателю надо пройти настоящий квест, чтобы найти себе по вкусу новую Колу.

Что по сладенькому: «Хрутка» на замену Nesquik?

Швейцарский заяц покинул полки магазинов Казани, однако на его смену быстро пришла отечественная утка — Хрутка. Какао, хлопья в форме шариков и сладкие подушечки с начинкой в желтой упаковке напоминают покупателям о классическом дизайне Nesquik.

Великолепные новости и для ценителей мороженого “Баскин Роббинс”! Бренд продается под новой маркой — BRandICE.

На казанских прилавках магазинов появились новые шоколадные драже — Seven nuts. Они заменили всем знакомый M&M’s. А чтобы порадовать маленьких сладкоежек еще больше, на полках появился шоколад “Nelino Kids”, который заменил “Kinder”, но только уже с другим улыбающимся мальчиком.

Стало больше товаров из Азии

В последние годы рынок казанских магазинов претерпел существенные перемены. Товары из Азии внезапно стали важными представителями на полках сетевых магазинов, и теперь их можно встретить практически повсюду. От подгузников до средств личной гигиены, от снеков до жвачек — почти каждый ряд наполнен различными азиатскими продуктами. Однако несмотря на изобилие продуктов иностранного производства, цены на них оставляют желать лучшего.

Уроки транслитетарции: Персил вместо Persil

Ряд брендов ушедших с российского рынка поступили незамысловато — просто поменяли свои названия на русские. Так в прошлом знакомые Persil и Vernel стали Персилом и Вернелем. Можно сказать, что процесс "русификации" брендов уже активно набирает обороты. И средства стирки, это лишь малая часть всего ребрендинга, которую можно заметить, придя в продуктовый магазин.

Магазины Казани импортозаместили ушедшие из России бренды не только предложил потребителю новые товары из России, но и начав поставлять для продажи товары из других стран. Чаще всего речь идет о странах Азии и бывших советских республиках. Другим ключевым решением по многим брендам стала транслитерация их названий. Поэтому для потребителей вряд ли резко все изменится.