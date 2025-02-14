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Татарстанцы стали чаще знакомиться на отечественных дейтингах

T2, российский оператор мобильной связи, исслед...

Фото: пресс-служба Т2

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T2, российский оператор мобильной связи, исследовал на основе big data, как менялась аудитория пользователей дейтингов в Татарстане с 2022 по 2024 годы. Этот период отмечается падением показателей зарубежного Tinder и ростом аудитории сервиса Mamba. Кроме того, все чаще пытаются найти спутника жизни в интернете представители старшего поколения.

Число татарстанцев, которые заводят аккаунты на специальных площадках для знакомств, выросло на 70% с 2022 года. При этом для дейтингов характерен регулярный отток пользователей, которые нашли пару и закрыли свою анкету.

За указанный период доля Tinder среди ищущих пару сократилась с 22% до 2%. На смену ему пришли отечественные площадки, аудитория которых значительно увеличилась. Если в процентном соотношении на фоне других сайтов доля Mamba почти не приросла (42% против 43% тогда и сейчас), то число реальных анкет увеличилось на 70%. Сервисы «VK Знакомства» и Tabor закончили 2024 год с показателями 17% и 16% соответственно. Менее популярны среди татарстанцев Pure, «Кавер», Teamo и Twinby и Loveplanet.

В целом мужчины чаще женщин регистрируются на сайтах знакомств. В прошлом году 55% анкет создали именно они, а 45% — женщины. При этом такое соотношение практически не изменялось с 2022 года.

Пользователей до 18 лет на сайтах знакомств меньшинство — всего 2,5% от общего числа. Самые частые пользователи таких платформ — люди от 35 до 44 лет, их 29%. Ищут любовь в сети и люди старше 65 лет — в минувшем году их доля составляла 6%, хотя в 2022 году была чуть больше 3%. Общее же число анкет пенсионеров на сайтах знакомств возросло на 210%.

В исследование вошли 9 площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby и «Кавер».

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