Экономика

Британия ввела санкции против структуры НОВАТЭКа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Великобритания внесла компанию «Северный Инжиниринг» в санкционный список. Эта структура была учреждена НОВАТЭКом в марте 2026 года.

Британские власти объяснили решение тем, что «Северный Инжиниринг» получает выгоду от правительства России и поддерживает его через бизнес в энергетическом секторе. Информация опубликована на официальном сайте британского правительства.

Руководителем компании назначен Илья Лущиков, который также возглавляет проект «Мурманский СПГ» по производству сжиженного природного газа.

Основные направления деятельности «Северного Инжиниринга» включают строительство кораблей и плавучих конструкций, выпуск промышленного холодильного оборудования, а также инженерные изыскания и техническое проектирование.

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