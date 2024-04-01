Торговая марка Royal Black https://koleso.ru/catalog/tyres/royal-black/ принадлежит компании Kyoto Japan Royal Black, которая была основана в 2015 году совместно с Kyoto Japan Tire Group и Qingdao Royal Black Tire Company. Основное производство расположено в Китае.

Royal Black Royal A/T

Шина Royal Black Royal A/T предназначена для внедорожников и обеспечивает безопасность движения в любых условиях, включая снег, лед и бездорожье. Оптимизированный рисунок протектора с широкими центральными канавками и крупными грунтозацепами обеспечивает эффективное сцепление и управляемость, а также минимальный тормозной путь. Шина устойчива к деформации, имеет большое пятно контакта и хорошую проходимость на грунтовых участках.

Royal Black Royal Comfort

Шина Royal Black Royal Comfort https://koleso.ru/catalog/tyres/royal-black/zima/ отличается низким уровнем шума и вибраций, что обеспечивает комфортную езду даже на разбитых дорогах. Шина легко управляется, предсказуема в поведении и равномерно изнашивается. Широкий выбор типоразмеров позволяет подобрать шину для любого автомобиля.

Royal Black Royal Commercial

Шина Royal Black Royal Commercial долговечна и экономична. Она обеспечивает хорошее сцепление на сухом и мокром асфальте, а также имеет отличную износостойкость. Шина очень комфортна и имеет высокий уровень акустического комфорта.

Royal Black Royal M/T

ШинаRoyal Black Royal M/T предназначена для внедорожников и имеет агрессивный рисунок протектора с крупными блоками. Она обеспечивает хорошую проходимость по бездорожью, включая грязь, песок. Шина устойчива к повреждениям, хорошо держит курс и обеспечивает комфортную езду.

Royal Black Royal Passenger

Шина Royal Black Royal Passenger сочетает в себе высокое качество и доступную цену. Она обеспечивает комфортную езду, хорошее сцепление и управляемость, а также устойчивость к износу. Шина подходит для любых условий эксплуатации, включая городские и загородные дороги.

Royal Black Royal Performance

Летняя шина Royal Black Royal Performance предназначена для легковых автомобилей. Она обеспечивает высокую производительность на любом дорожном покрытии, включая мокрый асфальт. Шина устойчива к износу и сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур.

Royal Black Royal Power

Летняя шина Royal Black Royal Power предназначена для спортивных автомобилей. Она обеспечивает хорошее сцепление и управляемость на мокром асфальте, а также устойчивость к износу. Шина имеет низкий уровень шума и вибраций.

Royal Black Royal Snow

Зимняя шина Royal Black Royal Snow отличается хорошими характеристиками и доступной ценой. Она обеспечивает эффективное сцепление на снегу и льду, а также низкий уровень шума. Шина изготовлена из экологически чистых материалов и устойчива к износу.

Royal Black Royal Sport

Зимняя шина Royal Black Royal Sport предназначена для любителей скорости. Она обеспечивает хорошее сцепление на мокром асфальте, устойчивость к износу и низкий уровень шума. Шина доступна в широком диапазоне типоразмеров.

Royal Black Royal Stud

Шипованная шина Royal Black Royal Stud предназначена для зимы. Она обеспечивает хорошее сцепление на снегу и льду, а также устойчивость к износу. Шина изготовлена из высококачественной каучуковой смеси и имеет оптимизированный рисунок протектора.

Royal Black Royal S/W

ШинаRoyal Black Royal S/W разработана для внедорожников. Она обеспечивает хорошее сцепление на снегу и льду, а также низкий уровень шума. Шина имеет асимметричный рисунок протектора и изготовлена из экологически чистых материалов.

Royal Black Royal Eco

Летняя шина Royal Black Royal Eco предназначена для легковых автомобилей. Она обеспечивает хорошее сцепление на мокром асфальте, устойчива к износу и имеет низкий уровень шума. Шина доступна по привлекательной цене.

Royal Black Royal Explorer

Летняя шина Royal Black Royal Explorer предназначена для спортивных автомобилей. Она обеспечивает хорошее сцепление на сухой дороге, устойчивость к износу и низкий уровень шума. Шина имеет уникальный рисунок протектора и доступна в широком диапазоне типоразмеров.

Royal Black Royal Mile

Летняя шина Royal Black Royal Mile предназначена для легковых автомобилей. Она обеспечивает хорошее сцепление на сухой дороге, устойчива к износу и низкий уровень шума. Шина имеет доступную цену.