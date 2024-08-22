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Топ летних шин Firemax

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Firemax https://koleso.ru/catalog/tyres/firemax - шинная торговая марка, которая принадлежит компании Shouguang Firemax Tire Co. С 2011 году производит покрышки для разного вида транспортных средств. Основной завод расположен в провинции Шаньдун, где ежегодно выпускают более одного миллиона шин разных типоразмеров https://koleso.ru/catalog/tyres/all_sizes/ .

Основные характеристики, которыми обладают покрышки Firemax - высокая износостойкость, отличные тягово-сцепные характеристики на любой дорожной поверхности, использование современных резиновых смесей. Основной рынок сбыта - Азия, Европа, Австралия, страны Северной и Южной Америки.

Firemax FM601

Летняя шина для легковых автомобилей. Имеет ассиметричный ненаправленный рисунок протектора. Такое строение обеспечивает высокие тяговые характеристики и позволяет шине более точно реагировать на движения руля. Открытое строение плечевых зон гарантирует более быстрый отвод воды и не позволяет ей оставаться в зоне контакта. Центральная часть представлена в виде радиальных ребер с поперечными насечками, которые являются частью дренажной системы. Дополнительная ламелизация гарантирует плотное сцепление шины с дорожным покрытием. В состав резиновой смеси входят кремниевые соединения, что придает покрышке эластичность и делает ее “цепкой”.

Преимущества:

● адекватное поведение покрышки на сухом и мокром асфальте;
● короткий тормозной путь за счет оптимизированного компаунда;
● нет эффекта аквапланирования;
● мягкая;
● комфорт при движении;
● износостойкость.

Недостатки:

● некоторые отмечают излишнюю мягкость боковин.

Firemax FM601 - бюджетные легковые покрышки, рекомендуются для эксплуатации на асфальтированных дорогах.

Firemax FM916

Летняя коммерческая покрышка, новинка 2023 года. Имеет усиленный каркас, что помогает выдерживать большие нагрузки и не деформироваться. Симметричный дизайн протектора гарантирует курсовую устойчивость автомобиля при линейном движении и маневрировании. Агрессивный рисунок протектора представлен в виде четырех ребер жесткости с большим количеством гидроизоляционных канавок. Для более плотного сцепления с мокрым асфальтом, на покрышку нанесено множество засечек с режущими кромками. Компаунд включает в себя полимеры, которые помогают сохранить шине прочность, обеспечивает равномерный износ, сопротивление качению.

Преимущества:

● превосходное сцепление покрышки на мокром асфальте;
● топливная экономичность;
● усиленный каркас;
● эффективная система дренажа;
● стойкость к истиранию;
● износостойкость.

Недостатки:

● нет.

Firemax FM916 - качественная коммерческая резина, подойдет для легкогрузовых автомобилей для городской и междугородней езды.

Firemax FM501

Резина для кроссоверов и внедорожников, допускается эксплуатация в летний и зимний периоды. Покрышка имеет ассиметричный рисунок, состоящий из крупных протекторных блоков. Центральная часть представлена в виде продольного ребра жесткости, которое разделено на мелкие шашки. Такая конструкция гарантирует удержание курсовой устойчивости при линейном движении и маневрировании. Диагонально расположенные протекторных блоков усиливает тяговые характеристики. Большое количество глубоких разнонаправленных канавок создают эффективную систему очистки покрышки от воды и межсезонной слякоти. Для всесезонной шины использовали определенный компаунд, благодаря чему резина остается эластичной при разном температурном режиме.

Преимущества:

● всесезонное использование;
● хорошее сцепление на сухом и мокром асфальте;
● повышенные тяговые характеристики;
● мягкое прохождение дорожных стыков и неровностей дороги;
● тихая;
● термодинамический компаунд.

Недостатки:

● плохое сцепление на льду.

Firemax FM501 - качественная всесезонная шина, которая не боится мокрого асфальта и грунтовой дороги.

Firemax FM518

Летняя легковая покрышка, появилась на рынке в 2022 году. Имеет симметричный рисунок протектора с определенным расположением шашек по всей площади. Усиленная конструкция помогает покрышке противостоять деформации и защищает от механических повреждений. Благодаря определенному расположению и строению шашек, внешние шумы глушатся, что обеспечивает акустический комфорт внутри салона. Четыре радиальные борозды и связанные с ними канавки образуют дренажную сеть, которая препятствует образованию водяной пленки на пятне контакта. Покрышка имеет увеличенную плечевую зону, что гарантирует хорошее маневрирование и беспрепятственное прохождение сложных участков дороги.

Преимущества:

● усиленная конструкция защищает от механических повреждений;
● обширная дренажная система;
● адекватное поведение на мокрой дороге;
● курсовая устойчивость на сухой и мокрой дороге;
● тихая;
● равномерный износ.

Недостатки:

● некоторые отмечают быстрый износ покрышки;
● слишком мягкая.

Firemax FM518 - хорошая бюджетная резина для городских асфальтированных дорог.

Firemax FM319

Летняя резина для легковых автомобилей, появилась на рынке в 2022 году. Имеет асимметричный рисунок протектора с большим количеством шашек, которые расставлены в определенном порядке. Покрышка имеет отличное сцепление на сухом и мокром асфальте, отличается хорошими тяговыми характеристиками. Плечевая зона состоит из большого количество мелких блоков, которые отвечают за маневрирование и предотвращают боковые заносы. В состав резиновой смеси входят добавки, которые обеспечивают эластичность и гарантируют равномерный износ.

Преимущества:

● хорошее сцепление с сухой и мокрой асфальтированной поверхностью за счет большого количества насечек;
● эффективная гидроизоляционная система;
● современный компаунд;
● усиленная конструкция плечевых зон;
● тихая.

Недостатки:

● нет.

Firemax FM319 - летняя резина для различного вида легковых автомобилей. Подойдет для городской езды и скоростных трасс.

Firemax - молодой быстроразвивающийся бренд, который в своей работе использует современные материалы и новейшие технологи производства. Несмотря на бюджетный сегмент, многочисленные тесты и отзывы покупателей подтвердили высокое качество покрышек.


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