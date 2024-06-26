TOP-10 Телеграм каналов



В сезон отпусков и разгар для преображений. Мы собрали для вас список каналов, которые сэкономят ваше время на поиск приобретения желаемого, а саоме главное денежные средства. Часто замечали что в вашей ленте в Telegram, где за прошедшие 12 месяцев наверняка накопилось много мусора, который стоит почистить. Но какими каналами обогатить свою выдачу? Держите наш топ, а вы обязательно подпишитесь на лучшие телеграм-каналы уходящего года.



Промокоды Мегамаркет Скидка

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Ваш универсальный гид по скидкам на все категории товаров от крупнейшего онлайн-ритейлера Мегамаркет. Узнавайте о новых акциях и распродажах первыми!

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Промокоды Золотое Яблоко

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Следите за скидками на косметику и парфюмерию от известного магазина Золотое Яблоко. Будьте в курсе лучших предложений на вашу любимую продукцию.

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Промокоды Яндекс Лавка

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Вам нужны новинки в мире косметики и парфюмерии? Этот канал предложит вам самые свежие промокоды для Летуаль, чтобы вы могли наслаждаться качественными продуктами без лишних затрат.

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Промокоды Яндекс Маркет

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Открывайте для себя мир скидок на Яндекс Маркете. Здесь вы найдете лучшие предложения на широкий ассортимент товаров от электроники до бытовых мелочей.

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Промокоды Сбермаркет

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Экономьте на покупках продуктов и товаров для дома с промокодами для Сбермаркета. Не упустите возможность делать выгодные заказы на дом.

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Промокоды Пятерочка

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Любимый магазин рядом с домом становится еще привлекательнее с промокодами и акциями. Следите за всеми актуальными предложениями в Пятерочке.

Промокоды Пятерочка Telegram

Промокоды Перекресток

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Покупки в Перекрестке еще никогда не были такими выгодными! Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех скидок и акций.

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Промокоды Самокат

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Быстрая доставка продуктов и товаров с огромными скидками? Это возможно с промокодами от Самоката! Следите за обновлениями на канале.

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Промокоды Яндекс Еда

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Любите заказывать еду на дом? Экономьте на своих любимых блюдах с промокодами от Яндекс Еды. Вкусные скидки ждут вас!

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Промокоды Яндекс Пушетествия

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Откройте для себя все преимущества туры и отели Яндекс Путешествия с выгодными промокодами. Получайте больше за меньшие деньги.

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