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· Анастасия Есикова

Тахеометры с лейкой

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Тахеометры с лейкой (optical theodolite) - это инструменты, используемые в геодезии и строительстве для измерения углов и расстояний на местности. Они сочетают в себе оптический теодолит и дальномер, что позволяет получать точные и быстрые измерения.

Главная особенность тахеометров с лейкой заключается в использовании дальномера с лазерной или инфракрасной технологией. Это позволяет определять расстояния до точек на местности без необходимости физического измерения с помощью измерительной ленты или штанги. Лазерный луч или инфракрасный сигнал излучается из прибора в сторону выбранной точки и отражается обратно в тахеометр со специальной лейкой. По времени пролета сигнала, тахеометр рассчитывает расстояние до объекта.

Использование тахеометров с лейкой позволяет значительно сократить время и усилия при выполнении геодезических и строительных работ. Они обладают высокой точностью и могут измерять углы до 1" или менее, а также дальности до нескольких сот метров. Это особенно полезно в ситуациях, когда точность и скорость измерений играют важную роль.

Тахеометры с лейкой также имеют различные функции и возможности, которые облегчают работу геодезистов и строителей. Некоторые модели могут выполнять автоматическое отслеживание цели, автоматическую фокусировку на объекте и даже проводить измерения в условиях ограниченной видимости или в ночное время суток. Некоторые модели тахеометров могут также работать в связке с геодезическими GPS-приемниками для получения более точных координат точек на местности.

Тахеометры с лейкой широко применяются в различных отраслях, включая строительство дорог, мостов, зданий, тоннелей и других инженерных сооружений. Они также используются в геодезии для создания топографических карт, планирования территорий и выполнения изыскательских работ.

В заключение, тахеометры с лейкой - это важный инструмент, который помогает специалистам в геодезии и строительстве выполнять точные и быстрые измерения углов и расстояний на местности. Их высокая точность, скорость измерений и дополнительные функции делают их неотъемлемой частью рабочего процесса профессионалов в этих отраслях.

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