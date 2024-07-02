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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Современные ноутбуки: как выбрать модель для своих потребностей

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Ноутбук, как и любой другой девайс, используется для выполнения конкретных задач. Уже на стадии выбора будущий владелец должен понимать, нужен он для игр, офисных программ, учебы или работы с графикой. Каждый ноутбук отличается не только дизайном и стоимостью, но и производительностью, мощностью, функциональностью. О том, как подобрать модель относительно своих запросов, расскажем далее.

Классификация лэптопов — чем они отличаются

Исходя из рабочих параметров и сферы применения все ноутбуки разделяют на классы:

  • для работы и учебы — с простыми характеристиками, средней скоростью и невысокой стоимостью, справляются с офисными программами;
  • универсальные — подойдут для домашнего или рабочего использования, запуск игр происходит на минимальных настройках;
  • игровые — предназначены для гейминга, с высокой производительностью и устойчивостью к нагрузкам;
  • профессиональные — модели для дизайнеров, людей, которые занимаются обработкой видео и графикой, дорогие лэптопы с высокой функциональностью.

При покупке ноутбука не стоит переплачивать за возможности, которые не будут задействованы в работе. Для студента можно купить модель из класса универсальных, но профессиональный девайс будет излишеством, если владелец не работает с графикой.

Какие параметры учесть при покупке ноутбука

Современные лэптопы представлены широким ассортиментом продукции разных брендов, среди которого сложно сразу выбрать подходящий вариант. Чтобы упростить покупку, важно учитывать:

  • диагональ экрана — большие ноутбуки сложно брать с собой, но удобнее работать с ним продолжительное время;
  • объем оперативной памяти — для простых задач подойдет устройство на 8 Гб, игр и сложных программ на 12 Гб, обработки видео, работы с дизайном нужны более высокие показатели;
  • серия процессора — современные обеспечивают скорость взаимодействия со сложным софтом, если высокая мощность не нужна, переплачивать за этот параметр нерационально;
  • разрешение экрана — для ноутбука достаточно значения FullHD, разница с улучшенными вариантами будет заметна только при диагонали 17 дюймов во время просмотра фильмов.

Ультрабуки отличаются компактностью, но их производительность и другие характеристики часто страдают от этого. Поэтому нужно правильно рассчитать потребности, сравнить разные модели, а после делать покупку.

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