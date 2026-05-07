Россиянам обнулят трафик для переноса файлов из iCloud

Загрузка контента в российское «облако» позволит сохранить ценные воспоминания и поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах.

С 13 по 19 мая абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в Облако Mail, не тратя интернет-трафик своего тарифа. Пользователи будут загружать фотографии и видео из галереи смартфона, а также из сервиса iCloud, не расходуя гигабайты из своего тарифного пакета. Это особенно актуально для жителей страны, которые хранят в телефоне большие объемы медиаконтента.

Чтобы воспользоваться опцией, достаточно активировать функцию автозагрузки в мобильном приложении Облака Mail. После этого загрузка фото и видео из iCloud будет происходить в фоновом режиме, не требуя дополнительного внимания со стороны пользователя. Все перенесенные файлы автоматически сохраняются в папку, установленную по умолчанию главной, что обеспечивает удобный доступ и порядок в хранении данных. А в период проведения акции абоненты могут переносить даже очень большие архивы, не опасаясь превысить лимиты своего мобильного тарифа или столкнуться с дополнительными расходами трафика.

