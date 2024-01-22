Полезное
· Рамиля Печерская

Резюме

Подписаться в Telegram

Составление резюме - это важный этап в процессе поиска работы. Этот документ является вашим представлением перед потенциальными работодателями и должен представлять вас с наилучшей стороны. В данной статье мы рассмотрим, на что стоит обратить внимание при составлении резюме, чтобы оно было эффективным и помогло вам пройти отбор на желаемую должность.

1. Структура резюме cvgun.io

Правильная структура резюме очень важна для того, чтобы работодатель мог легко и быстро ознакомиться с вашим опытом и навыками. Обычно резюме состоит из следующих разделов:

- Контактная информация: в начале резюме укажите свое полное имя, адрес, телефон и адрес электронной почты, по которым вас можно найти.

- Цель: краткое изложение ваших профессиональных целей и того, какую должность вы хотели бы занять.

- Профессиональный опыт: перечислите предыдущие места работы в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего места работы. Укажите должность, название компании, место работы, период работы и краткое описание ваших обязанностей и достижений.

- Образование: укажите полученные ученые степени, курсы, сертификаты и другие образовательные достижения.

- Профессиональные навыки: перечислите ваши ключевые профессиональные навыки и квалификацию.

- Дополнительная информация: здесь вы можете упомянуть любую информацию, которую считаете важной, такую как знание иностранных языков, участие в профессиональных сообществах, публикации и т.д.


2. Подробное описание достижений и обязанностей

При описании вашего опыта работы, старайтесь детально описать свои обязанности, достижения и результаты работы. Используйте действенные глаголы и конкретные цифры, чтобы продемонстрировать свои способности и достижения. Например, вместо общих формулировок типа "ответственен за управление командой", укажите "управлял командой из 10 человек и достиг результатов, приведших к увеличению объема продаж на 20% за год".

3. Уделите внимание ключевым навыкам

Важно выделить в резюме ваши ключевые навыки, которые наиболее востребованы в вашей отрасли. Это может быть знание специализированного программного обеспечения, управленческие навыки, языковые компетенции и т.д. Обязательно укажите только те навыки, которыми вы действительно обладаете, ведь на собеседовании эти навыки могут быть проверены.

4. Подстраивание под вакансию

Составляя резюме, имейте в виду конкретную вакансию на которую вы рассчитываете. Подстройте свое резюме под требования, предъявляемые к этой конкретной должности. Это позволит работодателю лучше понять, что вы соответствуете их потребностям.

5. Актуализация

Не забывайте регулярно обновлять свое резюме, добавляя новый опыт работы, достижения и профессиональные навыки. Также удаляйте устаревшую информацию. Кроме того, старайтесь поддерживать ваш профиль в социальных сетях и профессиональных ресурсах (например, LinkedIn), чтобы работодатели могли всегда быть в курсе вашего опыта и достижений.

Важно помнить, что резюме - это ваше визитное карточка при поиске работы, поэтому уделите этому процессу достаточно времени и внимания. Всегда помните, что от качества вашего резюме может зависеть решение о найме, поэтому старайтесь сделать его наилучшим образом, чтобы привлечь внимание работодателя и получить приглашение на собеседование.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

плесень в ванне удаление москва

Новости Татарстана

день назад

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

потолок из гипсокартона цена за м2 в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В РТ молодежь помогает бороться со снегом

Новости Татарстана

10 часов назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Новости Татарстана

10 часов назад

Трасса М-7 в Татарстане стала снова доступна для грузовиков и автобусов
Лонгриды
3 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

17 минут назад

В казанском метро сломались поезда, люди не могут уехать домой

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

Новости Татарстана

2 часа назад

В Иннополисе в этом году могут открыть роботизированный отель

Новости Татарстана

4 часа назад

Полки магазинов в Казани опустели из-за непогоды
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
5 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане будут создать производство микропроцессоров

Новости Татарстана

день назад

Школы РТ могут перейти на онлайн-формат из-за погоды

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске начнут ремонт на дамбе
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
6 дней назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани