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· 16+ · Михаил Светлов

Отечественное производство в эпоху импортозамещения: опыт завода «Роскран»

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В условиях глобальных экономических изменений и санкционного давления российские промышленные предприятия демонстрируют высокую адаптивность и технологическую независимость. Завод «Роскран» (ros-kran.com) — яркий пример успешного импортозамещения в 2025г. Компания не только сохранила производственные мощности, но и расширила линейку продукции, внедрила инновационные решения в области безопасности и экологии, а также развивает полный цикл услуг — от проектирования до монтажа под ключ.

В этой статье рассмотрим ключевые аспекты работы предприятия, включая производство сейсмостойких и взрывобезопасных кранов, системы безопасности, экологические инициативы, а также социальную ответственность бизнеса.

1. История успеха российского производителя

Крановый завод «Роскран» основан в 2012г и за несколько пятилеток прошел путь от локального производителя до одного из лидеров отрасли. Начав с выпуска мостовых кранов грузоподъемностью до 10 тонн, предприятие постепенно расширило ассортимент, освоив производство сложных специализированных кранов, включая оборудование для нефтегазовой, атомной и горнодобывающей промышленности.

Ключевыми факторами роста стали:

Инвестиции в НИОКР — разработка собственных конструкторских решений.

Модернизация станочного парка — внедрение ЧПУ-оборудования и роботизированных линий.

Сертификация по международным стандартам** (ISO, ГОСТ, ТР ТС).

Сегодня «Роскран» поставляет оборудование не только на внутренний рынок, но и в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии.

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2. Достижения компании в условиях импортозамещения

После 2022 года предприятие столкнулось с необходимостью частичной переориентации на отечественные комплектующие. Несмотря на вызовы, «Роскран» успешно локализовал производство критически важных узлов:

- Электрооборудование — переход на аналоги европейских частотных преобразователей и систем управления.

- Стальные конструкции — использование металлопроката от российских производителей.

- Гидравлика и приводы — сотрудничество с отечественными поставщиками.

В 2023 году завод представил новую линейку кранов с повышенным запасом прочности и адаптированной системой управления, что позволило компенсировать уход зарубежных аналогов.

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3. Экологическая ответственность производства

«Роскран» внедряет «зеленые» технологии, снижая углеродный след:

- Рециклинг отходов металлообработки — 95% стружки и обрезков отправляются на переплавку.

- Энергоэффективные решения — использование LED-освещения и рекуперативных систем торможения кранов.

- Снижение выбросов — переход на порошковую покраску вместо традиционных лакокрасочных материалов.

Предприятие сертифицировано по ISO 14001, что подтверждает соответствие экологическим стандартам.

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4. Производство сейсмостойких кранов

Для регионов с высокой сейсмической активностью (Дальний Восток, Кавказ) «Роскран» разработал краны с усиленной конструкцией:

- Динамический анализ — моделирование нагрузок при землетрясениях до 9 баллов.

- Демпфирующие элементы — амортизаторы и гибкие соединения.

- Дублирование систем безопасности — защита от обрыва тросов и перегрузок.

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5. Взрывобезопасное и пожаробезопасное исполнение

Для нефтехимических и горнодобывающих предприятий завод выпускает краны в исполнении:

- Взрывозащищенном (Ex) — искробезопасные двигатели и электроника.

- Пожаробезопасном — использование негорючих материалов и термостойких покрытий.

Оборудование соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 и ATEX.

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6. Полный цикл услуг: от металлоконструкций до монтажа

«Роскран» предлагает комплексные решения:

1. Проектирование — CAD-моделирование и расчет нагрузок.

2. Изготовление промышленных кранов и металлоконструкций — цеха с ЧПУ-гильотинами и плазменной резкой.

3. Монтаж и пусконаладка — сертифицированные бригады.

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7. Системы безопасности в крановом оборудовании

- УЗОФ (устройство защиты от падения груза) — контроль обрыва троса.

- ОГП (ограничитель грузоподъемности) — блокировка при перегрузке.

- Звуковая и световая сигнализация — предупреждение персонала.

- Оптические датчики и концевые выключатели — предотвращение столкновений кранов.

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8. Станочная база и автоматизация

Завод оснащен:

- Фрезерными и токарными центрами с ЧПУ.

- Лазерными резаками (точность до 0,1 мм).

- Роботизированными сварочными линиями.

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9. Развитие персонала

- Внутренний Корпоративный университет — обучение по специальностям «Механик кранового оборудования», «Оператор ЧПУ».

- Программа наставничества — передача опыта молодым специалистам.

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10. Социальная ответственность

- Поддержка детских домов и ветеранов.

- Стипендии для студентов технических вузов.

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Заключение

«Роскран» — пример устойчивого развития в условиях импортозамещения. Сочетание инноваций, экологичности и социальной ответственности делает предприятие ключевым игроком отрасли.

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