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Особенности оформления визы в Иран

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Иран – удивительная страна с древней историей, богатой культурой и живописными пейзажами, которая привлекает все больше туристов со всего мира. Однако для посещения Ирана большинству путешественников необходимо оформить визу, что может вызывать некоторые сложности и вопросы.

Прежде всего, стоит отметить, что виза в Иран не является безвизовой ни для одной страны мира. Даже граждане государств, с которыми у Ирана есть соглашения о взаимном безвизовом режиме, должны оформлять визу перед поездкой. Исключение составляют только граждане Турции, Малайзии, Ливана и Сирии.

Существует несколько основных типов иранских виз (подробнее здесь): туристическая, деловая, рабочая, студенческая, частная, транзитная. Самый популярный вариант среди туристов – туристическая виза, которая позволяет находиться в Иране до 30 дней.

Получение туристической визы в Иран возможно двумя способами: оформление визы по приглашению или получение визы по прибытии в аэропорт. Первый вариант предполагает заранее оформленное приглашение от иранской туристической компании. Второй вариант доступен для граждан ряда стран, в том числе России, Украины, Беларуси, Казахстана. Такие туристы могут получить визу по прибытии в аэропорт Ирана при наличии оригинального загранпаспорта, фотографии, заполненной анкеты и оплаты консульского сбора.

Следует учитывать, что процедура получения визы в Иран может занять от 2 до 10 рабочих дней, поэтому ее оформление стоит начинать заранее. Кроме того, граждане некоторых стран, в том числе США, Великобритании и Канады, должны получать визу заранее, так как им не разрешается получать ее по прибытии.

Важно отметить, что для посещения Ирана необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев на момент въезда в страну. Также от туристов может потребоваться подтверждение брронирования отеля или экскурсионной программы.

Стоимость оформления визы в Иран варьируется в зависимости от типа, длительности пребывания и способа получения. В среднем туристическая виза обойдется в 50-100 долларов США.

Таким образом, оформление визы в Иран – достаточно сложный и ответственный процесс, требующий тщательной подготовки. Но при соблюдении всех необходимых формальностей путешествие в эту богатую историей и культурой страну станет незабываемым опытом для любого туриста.

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