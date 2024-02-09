Оперативная автодоставка сборных грузов из Европы
Компания “Экспресс Логистик” имеет налаженные логистические связи с европейскими транспортными компаниями для организации выгодной доставки сборных грузов автотранспортом из стран ЕС.
Мы предлагаем своим клиентам профессиональные услуги по автодоставке сборных грузов из таких европейских стран, как:
- Германия
- Франция
- Италия
- Испания
- Польша
- Прибалтика
Мы беремся за транспортировку и экспедирование практически любых товарных групп методом консолидации от нескольких отправителей:
- Товары народного потребления
- Мебель, ткани и прочий интерьерный текстиль
- Детские игрушки, спортивные товары
- Бытовая техника, электроника, компьютеры
- Одежда, обувь, аксессуары и бижутерия
- Автомобильные комплектующие и запасные части
- Промышленное оборудование, станочный парк, спецтехника
Преимущества работы с нами:
- Экономия благодаря консолидации грузов
- Отправка заказов весом от 200 кг в составе сборного груза
- Оперативная доставка до склада клиента
- Таможенное оформление и сертификация
Мы найдем индивидуальное решение для экспресс доставки ваших грузов из Европы по оптимальной стоимости. Ждем ваши на нашем сайте https://explogistic.ru/dostavka-iz-evropy-sbornyh-gruzov/