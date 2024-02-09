Оперативная автодоставка сборных грузов из Европы

Компания “Экспресс Логистик” имеет налаженные логистические связи с европейскими транспортными компаниями для организации выгодной доставки сборных грузов автотранспортом из стран ЕС.

Мы предлагаем своим клиентам профессиональные услуги по автодоставке сборных грузов из таких европейских стран, как:

Германия

Франция

Италия

Испания

Польша

Прибалтика

Мы беремся за транспортировку и экспедирование практически любых товарных групп методом консолидации от нескольких отправителей:

Товары народного потребления

Мебель, ткани и прочий интерьерный текстиль

Детские игрушки, спортивные товары

Бытовая техника, электроника, компьютеры

Одежда, обувь, аксессуары и бижутерия

Автомобильные комплектующие и запасные части

Промышленное оборудование, станочный парк, спецтехника

Преимущества работы с нами:

Экономия благодаря консолидации грузов

Отправка заказов весом от 200 кг в составе сборного груза

Оперативная доставка до склада клиента

Таможенное оформление и сертификация

Мы найдем индивидуальное решение для экспресс доставки ваших грузов из Европы по оптимальной стоимости. Ждем ваши на нашем сайте https://explogistic.ru/dostavka-iz-evropy-sbornyh-gruzov/



