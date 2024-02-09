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· Анастасия Есикова

Оперативная автодоставка сборных грузов из Европы

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Компания “Экспресс Логистик” имеет налаженные логистические связи с европейскими транспортными компаниями для организации выгодной доставки сборных грузов автотранспортом из стран ЕС.

Мы предлагаем своим клиентам профессиональные услуги по автодоставке сборных грузов из таких европейских стран, как:

  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Польша
  • Прибалтика

Мы беремся за транспортировку и экспедирование практически любых товарных групп методом консолидации от нескольких отправителей:

  • Товары народного потребления
  • Мебель, ткани и прочий интерьерный текстиль
  • Детские игрушки, спортивные товары
  • Бытовая техника, электроника, компьютеры
  • Одежда, обувь, аксессуары и бижутерия
  • Автомобильные комплектующие и запасные части
  • Промышленное оборудование, станочный парк, спецтехника

Преимущества работы с нами:

  • Экономия благодаря консолидации грузов
  • Отправка заказов весом от 200 кг в составе сборного груза
  • Оперативная доставка до склада клиента
  • Таможенное оформление и сертификация

Мы найдем индивидуальное решение для экспресс доставки ваших грузов из Европы по оптимальной стоимости. Ждем ваши на нашем сайте https://explogistic.ru/dostavka-iz-evropy-sbornyh-gruzov/


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