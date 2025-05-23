На российском рынке появилась весенняя новинка 2025 года - умная стиральная машина Roborock Zeo One

Весна — время перемен: идеальный момент обновить технику в доме. Весенняя новинка 2025 года Roborock Zeo One — это не просто стиральная машина, а шаг в сторону интеллектуального комфорта, продуманной гигиены и эстетики.

Почему пора обновить стиральную машину

Весна — отличное время для перемен, особенно когда речь идет о домашней технике. Если вы всё ещё пользуетесь старой стиральной машиной, возможно, пришло время подумать о её замене. Современные устройства, такие как Roborock Zeo One, предлагают куда больше, чем просто стирку — они создают комфорт, поддерживают гигиену и дополняют интерьер.

В повседневной жизни старые модели часто не справляются с новыми требованиями. Например, после вечерней пробежки хочется сразу постирать спортивную форму, но из-за шума приходится откладывать это на утро. Или, если в семье есть ребенок с аллергией, стандартная стирка может не удалять пыльцу и шерсть животных. Деликатные вещи, такие как любимый свитер, могут деформироваться или полинять после сушки. А ещё часто забывается добавить кондиционер, а моющее средство внезапно заканчивается.

Среди главных причин, по которым стоит обновить стиральную машину, можно выделить недостаточную гигиеничность стирки, повреждение деликатных тканей, сложность в обслуживании и отсутствие интеллектуальных функций. Старые машины также отличаются повышенным уровнем шума, потребляют больше энергии, чаще ломаются и зачастую имеют неудобный интерфейс и устаревший дизайн. Всё это делает смену техники не только желательной, но и необходимой.

Умные технологии Roborock Zeo One: забота, которая работает за вас

Управление через приложение Roborock

Запустите стирку со смартфона, выбирайте из 27 программ, получайте уведомления. Даже если вы не дома, всё под контролем.

Интеллектуальная дозировка моющих средств

Zeo One сам определяет нужное количество средства в зависимости от загрузки. Это удобно, экономично и исключает ошибки.

Автоматическая самоочистка с LintClear®

Машина самостоятельно очищает фильтры от ворса — никаких лишних действий с вашей стороны.

Бесшумная работа

Можно запускать стирку ночью или во время дневного сна ребёнка: двигатель работает почти бесшумно.

Помимо этого, присутствуют и другие преимущества:

Глубокая гигиеническая очистка

Удаляет до 99% аллергенов, пыли, бактерий и шерсти животных. Особенно актуально для семей с детьми и аллергиков.

Деликатная сушка при 50°C с Zeo-cycle®

Инновационная технология сушки с цеолитом бережно обращается даже с капризными тканями. Вещи не садятся и не теряют форму.

Энергоэффективность

Расходует меньше воды и электричества по сравнению с классическими моделями — бережёт и ресурсы, и ваш бюджет.

Современный дизайн

Лаконичный внешний вид легко впишется в любой интерьер. Больше не нужно прятать стиральную машину за дверью.

Цена на новую модель Roborock Zeo One 129 990 ?. Подробную информацию о продукте можно найти на официальном сайте Roborock и в Технопарке.

О компании Roborock

Roborock — ведущий бренд в сфере умной уборки, широко известный своими интеллектуальными решениями для чистоты. Стремясь стать мировым лидером среди производителей умной бытовой техники, Roborock улучшает качество жизни благодаря инновационной линейке роботизированных, беспроводных, влажно-сухих пылесосов и устройств для стирки и сушки. Основываясь на ориентации на пользователя и развитии собственных технологий, компания предлагает решения, которые удовлетворяют разнообразные потребности в уборке более чем в 15 миллионах домов в 170+ странах. Штаб-квартира Roborock находится в Пекине, а представительства открыты в ключевых регионах, включая США, Японию, Нидерланды, Польшу, Германию и Южную Корею.