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На российском рынке появилась весенняя новинка 2025 года - умная стиральная машина Roborock Zeo One

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На российском рынке появилась весенняя новинка 2025 года - умная стиральная машина Roborock Zeo One

Весна — время перемен: идеальный момент обновить технику в доме. Весенняя новинка 2025 года Roborock Zeo One — это не просто стиральная машина, а шаг в сторону интеллектуального комфорта, продуманной гигиены и эстетики.

Почему пора обновить стиральную машину

Весна — отличное время для перемен, особенно когда речь идет о домашней технике. Если вы всё ещё пользуетесь старой стиральной машиной, возможно, пришло время подумать о её замене. Современные устройства, такие как Roborock Zeo One, предлагают куда больше, чем просто стирку — они создают комфорт, поддерживают гигиену и дополняют интерьер.

В повседневной жизни старые модели часто не справляются с новыми требованиями. Например, после вечерней пробежки хочется сразу постирать спортивную форму, но из-за шума приходится откладывать это на утро. Или, если в семье есть ребенок с аллергией, стандартная стирка может не удалять пыльцу и шерсть животных. Деликатные вещи, такие как любимый свитер, могут деформироваться или полинять после сушки. А ещё часто забывается добавить кондиционер, а моющее средство внезапно заканчивается.

Среди главных причин, по которым стоит обновить стиральную машину, можно выделить недостаточную гигиеничность стирки, повреждение деликатных тканей, сложность в обслуживании и отсутствие интеллектуальных функций. Старые машины также отличаются повышенным уровнем шума, потребляют больше энергии, чаще ломаются и зачастую имеют неудобный интерфейс и устаревший дизайн. Всё это делает смену техники не только желательной, но и необходимой.

Умные технологии Roborock Zeo One: забота, которая работает за вас

  • Управление через приложение Roborock

Запустите стирку со смартфона, выбирайте из 27 программ, получайте уведомления. Даже если вы не дома, всё под контролем.

  • Интеллектуальная дозировка моющих средств

Zeo One сам определяет нужное количество средства в зависимости от загрузки. Это удобно, экономично и исключает ошибки.

  • Автоматическая самоочистка с LintClear®

Машина самостоятельно очищает фильтры от ворса — никаких лишних действий с вашей стороны.

  • Бесшумная работа

Можно запускать стирку ночью или во время дневного сна ребёнка: двигатель работает почти бесшумно.

Помимо этого, присутствуют и другие преимущества:

  • Глубокая гигиеническая очистка

Удаляет до 99% аллергенов, пыли, бактерий и шерсти животных. Особенно актуально для семей с детьми и аллергиков.

  • Деликатная сушка при 50°C с Zeo-cycle®

Инновационная технология сушки с цеолитом бережно обращается даже с капризными тканями. Вещи не садятся и не теряют форму.

  • Энергоэффективность

Расходует меньше воды и электричества по сравнению с классическими моделями — бережёт и ресурсы, и ваш бюджет.

  • Современный дизайн

Лаконичный внешний вид легко впишется в любой интерьер. Больше не нужно прятать стиральную машину за дверью.

Цена на новую модель Roborock Zeo One 129 990 ?. Подробную информацию о продукте можно найти на официальном сайте Roborock и в Технопарке.

О компании Roborock

Roborock — ведущий бренд в сфере умной уборки, широко известный своими интеллектуальными решениями для чистоты. Стремясь стать мировым лидером среди производителей умной бытовой техники, Roborock улучшает качество жизни благодаря инновационной линейке роботизированных, беспроводных, влажно-сухих пылесосов и устройств для стирки и сушки. Основываясь на ориентации на пользователя и развитии собственных технологий, компания предлагает решения, которые удовлетворяют разнообразные потребности в уборке более чем в 15 миллионах домов в 170+ странах. Штаб-квартира Roborock находится в Пекине, а представительства открыты в ключевых регионах, включая США, Японию, Нидерланды, Польшу, Германию и Южную Корею.

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