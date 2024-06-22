Интернет стал альтернативной реальностью. Новому пространству для функционирования нужны онлайн-специалисты.

Менеджер маркетплейсов – новая профессия. Реклама старательно зазывает освоить ее и зарабатывать на удаленной работе. Обещает много: свободу от офлайн-занятости, подработку на досуге, стабильный высокий доход, перспективы, карьерный рост. Бесплатные вебинары приглашают на платные курсы, суля поддержку в поиске первых клиентов, бонусные материалы и прочие блага, одна из таких школ — Меркатус, образовательная IT платформа, которая специализируется на обучении работе с маркетплейсами.

Стоит прояснить: кто такой менеджер маркетплейсов, кому подходит эта работа, в чем суть профессии, какова материальная отдача.

Сфера занятости

«Маркетплейс» – торговая интернет-площадка. Своеобразный рынок, куда приходят продавцы с товаром и покупатели со спросом. Менеджер – это управленец, который помогает реализатору на всех этапах деятельности – от регистрации на ресурсе до развития интернет-магазина.



Торговых мест много. Каждое обладает особенностями, которые обязан знать управленец. Сфера В2В – оптовые продажи компаний компаниям (Amazon, Aliexpress), другой сегмент – реализация товара фирмами частным лицам (Яндекс. Маркет) третий – товарообмен или продажи между физическими агентами (Ozon, Wildberris и другие).

Качества, необходимые менеджеру

Торговля – это процесс, в который вовлечено много людей. Продавец, представители посредника (маркетплейса), поставщики товара и потребители. Менеджер обязан балансировать между участниками! Контролировать своевременность поставок, отстаивать интересы продавца и давать покупателю полную информацию о реализуемом товаре.

Личные качества, с которыми вам будет проще освоиться:

Устойчивость к стрессам. Чем больше людей, тем выше вероятность конфликтов. Умение работать в режиме многозадачности. Придется параллельно решать не одну проблему. Упорядоченность мышления. Представление процесса сделки «от и до», прогнозирование последствий (например, особенностей хранения или возврата товара). Самостоятельность в организации деятельности. Менеджеру никто не даст указаний, не выстроит план работы. Управленец обязан уметь расставлять приоритеты и проверять выполнение поставленных перед всеми участниками бизнеса задач. Сознательность и ответственность. Продавец доверяет менеджеру главное – получение прибыли, ради чего он приходит на маркетплейс. Для достижения результата управленец обязан контролировать и оптимизировать путь от прибытия товара на склад до продажи.

Должностные обязанности менеджера маркетплейса

Менеджер маркетплейсов – это человек, берущий на себя обязанности полного сопровождения бизнеса. Нанимая управленца, продавец хочет быть уверенным в получении прибыли. Поэтому важно уметь:

Провести корректную регистрацию реализатора на торговом месте. Проанализировать потенциал и интересы работодателя. Ассортимент и объемы продаж, расположение складов продукции, ее цены и рентабельность. Изучить деятельность конкурентов. Сравнение всегда показательно. Оно приводит к увеличению продаж при адекватном использовании данных. Контролировать документооборот. Бизнес любит порядок. Оценивать реализацию. Объемы проданных товаров, складские остатки подлежат оцифровке и анализу. Реагировать на отзывы покупателей. Общаться, объясняться, извиняться тоже надо уметь. Решать вопросы с возвратом и обменом. Взаимодействовать с поставщиками. Контролировать сохранность реализуемого продукта. Владеть знаниями в области маркетинга и рекламы. Создавать карточки товаров. Вести финансовую отчетность. Выстраивать стратегию развития бизнеса. Нанимать специалистов из смежных областей - рекламы или бухгалтерии.

Сложно стать профессионалом в ведении всех дел сразу. Оптовые продавцы нанимают нескольких менеджеров. Работая с небольшими фирмами, управленец справляется сам.

Пути освоения профессии

Имея представление о характере работы менеджера маркетплейсов, можно изучить ее самостоятельно. Информации в интернете много: блоги и вебинары практиков, информационные статьи. Преимуществом станет формирование уникального опыта, полнотой которого не располагают другие управленцы. Однако самообразование займет много времени.

Второй путь – прохождение платных курсов.

Плюсы прохождения платных курсов

Знания подаются структурировано и поэтапно. Овладение профессией происходит на практике. Присутствует поддержка преподавателей. Возникающие вопросы находят ответы, не требуя долгосрочного поиска информации. Общение с коллегами и единомышленниками, которое дает будущему менеджеру уверенность в себе. Получение сертификата или диплома, подтверждающего освоение специальности.

Есть и минусы:

Это не бесплатно. Регулярно придется выполнять домашние задания, придерживаясь сроков, на которые рассчитаны программы. Важно не ошибиться с выбором онлайн-школы. Стоит изучить отзывы выпускников, ознакомиться с продолжительностью программ (достаточно учиться 4 месяца), выяснить, насколько соответствующую времени информацию дают наставники. Проверить, в какой степени теория будет связана с практикой.

Смысл оплачивать образование оправдан, если уверенность приобрести профессию менеджера маркетплейсов тверда. Школы, как правило, предлагают варианты курсов и рассрочку платежей. Коучи утверждают, что выпускники окупают стоимость обучения уже в первые месяцы работы.

Сколько зарабатывает менеджер? Где искать клиентов?

Доход определяется уровнем мастерства управленца. На первом этапе – junior – ежемесячное вознаграждение – 30-70 тысяч рублей. Уровень middle, подразумевающий наличие опыта работы от 1 года и собственных кейсов, позволит заработать 55-120. «Продвинутый» – senjor – позволит претендовать на доход до 300 тысяч.

На величину дохода влияют нескольких факторов:

Уровень фирмы и назначаемый размер бонусной части. Объем должностных обязанностей менеджера. Занимаемая должность. Количество рабочих часов.

Менеджеры-практики отмечают, что даже новичку под силу вести дела 3-5 продавцов, если ассортимент не шире 100 позиций.

Продавцы маркетплейсов размещают объявления о найме сотрудников на сайтах (например, «HeadHanter», «Авито») и в Телеграм-каналах. Некоторые онлайн-школы предлагают ученикам сотрудничество с первыми клиентами уже на этапе получения знаний.

В начале пути новички предлагают свои услуги родственникам или знакомым, имеющим магазины на интернет-рынках.

Кому подойдет профессия?

Стать менеджером маркетплейсов с нуля под силу каждому. Главное условие – наличие компьютера или ноутбука, интернета, свободного времени и желания. Дополнительной уверенности ученику добавит личный профессиональный опыт.

Подспорьем станут навыки маркетолога или бухгалтера, аналитика или копирайтера, специализирующегося на создании карточек товаров.

Ценна практика работы в торговле. Помогут знания в области государственной сертификации продукции и международной торговли. Особая группа менеджеров – это люди, которые пришли на интернет-рынки в качестве продавцов, а затем успешнее реализовались как управленцы чужих магазинов.

Следует освоить профессию, если в перспективе стоит цель начать собственный бизнес на торговой площадке.

Менеджер маркетплейсов – полноценная востребованная профессия. Объемы продаж торговых площадок растут с каждым днем. Соответственно, увеличивается спрос на услуги управленцев. Получение базовых знаний даст уверенность в том, что работа будет.



К преимуществам относится удаленный характер занятости и выбор удобного графика, совмещения с офлайн-занятостью. Источников информации ежедневно становится больше, что позволяет постоянно совершенствовать навыки самостоятельно, а значит, повышать профессиональный уровень.

Стать востребованным управленцем помогут:

Системность в определении путей достижения цели. Оценка собственных знаний и опыта покажет, как учиться: самостоятельно или платно. Обстоятельность в выборе коммерческого курса. Важно понимать, в каких областях недостаточно навыков и умений. Последовательность в достижении результата. Оплатив услуги онлайн-школы, важно учиться! Цель – практическое освоение профессии, а не получение сертификата. Использование «обратной связи» с коучами. Заданные вопросы помогут разобраться с тем, что осталось непонятным, проанализировать личные ошибки. Уверенность в себе. Добившиеся успеха люди тоже начинали с азов. У них получилось! Значит, это под силу каждому!

Прохождение самого дорогого курса не даст гарантии того, что выпускник станет «суперпрофессионалом». Личное желание, мотивация, серьезность, логика и прилагаемые усилия на фоне постоянного самообразования в выбранной сфере приведут к цели!