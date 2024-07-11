Полезное
· 16+ · Анастасия Есикова

Купить квартиру в новостройке "Южная Битца"

Подписаться в Telegram

Жилой комплекс "Южная Битца" - это современный жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе Москвы, рядом с Битцевским лесом. Комплекс состоит из нескольких корпусов переменной этажности, от 14 до 25 этажей.

Квартиры в ЖК "Южная Битца" имеют разнообразные планировки и площади, от студий до четырехкомнатных квартир. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, что позволяет владельцам сразу въехать в новую квартиру.

Преимущества покупки квартиры в ЖК "Южная Битца":

* Экологически чистое расположение. Комплекс расположен рядом с Битцевским лесом, одним из крупнейших лесных массивов в Москве.
* Развитая инфраструктура. В шаговой доступности от комплекса находятся школы, детские сады, поликлиники, магазины и другие объекты инфраструктуры.
* Удобная транспортная доступность. Комплекс расположен недалеко от станции метро "Битцевский парк" и имеет удобный выезд на МКАД.
* Современные технологии строительства. Комплекс построен по современным технологиям, с использованием качественных материалов.
* Благоустроенная территория. На территории комплекса есть детские площадки, зоны отдыха, спортивные площадки и подземный паркинг.

Цены на квартиры в ЖК "Южная Битца"

Цены на квартиры в ЖК "Южная Битца" зависят от планировки, площади и этажа. Стоимость студий начинается от 4,5 млн рублей, однокомнатных квартир - от 6 млн рублей, двухкомнатных квартир - от 8 млн рублей, трехкомнатных квартир - от 10 млн рублей, четырехкомнатных квартир - от 12 млн рублей.

Как купить квартиру новостройку Южная Битца

Чтобы купить квартиру в ЖК "Южная Битца", необходимо обратиться в отдел продаж застройщика или к официальному партнеру застройщика. Специалисты отдела продаж помогут подобрать подходящую квартиру, расскажут об условиях покупки и помогут оформить все необходимые документы.

Заключение

Жилой комплекс "Южная Битца" - это отличный выбор для тех, кто хочет купить современную и комфортабельную квартиру в экологически чистом районе Москвы. Комплекс имеет удобное расположение, развитую инфраструктуру и благоустроенную территорию.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане

Новости России

час назад

В Казани состоится «Бизнес-Фест» для предпринимателей

разновидности тараканов фото

Новости Татарстана

6 часов назад

В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека

репетиторы сайт в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул

Новости Татарстана

23 часа назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

Новости Татарстана

22 часа назад

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Новости Казани

день назад

Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре
Новости Татарстана
2 дня назад

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Новости Татарстана

27 минут назад

Пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию

Новости Казани

2 часа назад

В Казани ударило током 2 бездомных на трансформаторной будке

Новости Казани

2 часа назад

Звездный час: в Казани выбрали лучшего водителя такси России

Новости Татарстана

4 часа назад

Саша Сулим выступит на юбилее парка «Черное озеро» 13 июля
2 пьяных мужчин устроили драку в самолете рейса Анталья-Казань
Новости Казани
3 часа назад

2 пьяных мужчин устроили драку в самолете рейса Анталья-Казань

Новости Казани

5 часов назад

В ДТП с лосем в Татарстане пострадали 2 ребенка и 28-летняя женщина

Новости Татарстана

день назад

По числу мигрантов Татарстан находится на 4 месте в России

Новости Татарстана

день назад

Мужчину, который издевался над котом, задержали на 4 суток
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»
Новости Казани
5 часов назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»