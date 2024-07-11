Купить квартиру в новостройке "Южная Битца"

Жилой комплекс "Южная Битца" - это современный жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе Москвы, рядом с Битцевским лесом. Комплекс состоит из нескольких корпусов переменной этажности, от 14 до 25 этажей.

Квартиры в ЖК "Южная Битца" имеют разнообразные планировки и площади, от студий до четырехкомнатных квартир. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, что позволяет владельцам сразу въехать в новую квартиру.

Преимущества покупки квартиры в ЖК "Южная Битца":

* Экологически чистое расположение. Комплекс расположен рядом с Битцевским лесом, одним из крупнейших лесных массивов в Москве.

* Развитая инфраструктура. В шаговой доступности от комплекса находятся школы, детские сады, поликлиники, магазины и другие объекты инфраструктуры.

* Удобная транспортная доступность. Комплекс расположен недалеко от станции метро "Битцевский парк" и имеет удобный выезд на МКАД.

* Современные технологии строительства. Комплекс построен по современным технологиям, с использованием качественных материалов.

* Благоустроенная территория. На территории комплекса есть детские площадки, зоны отдыха, спортивные площадки и подземный паркинг.

Цены на квартиры в ЖК "Южная Битца"

Цены на квартиры в ЖК "Южная Битца" зависят от планировки, площади и этажа. Стоимость студий начинается от 4,5 млн рублей, однокомнатных квартир - от 6 млн рублей, двухкомнатных квартир - от 8 млн рублей, трехкомнатных квартир - от 10 млн рублей, четырехкомнатных квартир - от 12 млн рублей.

Как купить квартиру новостройку Южная Битца

Чтобы купить квартиру в ЖК "Южная Битца", необходимо обратиться в отдел продаж застройщика или к официальному партнеру застройщика. Специалисты отдела продаж помогут подобрать подходящую квартиру, расскажут об условиях покупки и помогут оформить все необходимые документы.

Заключение

Жилой комплекс "Южная Битца" - это отличный выбор для тех, кто хочет купить современную и комфортабельную квартиру в экологически чистом районе Москвы. Комплекс имеет удобное расположение, развитую инфраструктуру и благоустроенную территорию.