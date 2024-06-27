Полезное
· 16+ · Анастасия Есикова

Какие банки дают кредит под залог машины в Узбекистане

Подписаться в Telegram

Кредиты под залог авто обрели популярность ввиду простоты оформления и крупного лимита кредитования. В статье рассмотрим, какие банки дают кредит под залог машины и как грамотно выбрать условия будущего кредита.

Для получения денег достаточно только паспорта заемщика и документов на машину. Также потребуется карта любого банка, на которую будут зачислены средства. Такие программы кредитования доступны в банках и МФО. Условия в целом схожие, клиенту не требуется привлекать поручителя или долго ждать решения по заявке.

Кредит под залог машины

Что такое кредит под залог машины?

Рисков подобные программы не несут при условии выплаты задолженности в срок. Выбирая заем под залог авто с правом пользования, заемщик продолжает пользоваться автомобилем, его не забирают на стоянку. Единственные ограничения – на период действия договора авто нельзя продать или обменять.

В сравнении с программами кредитования без обеспечения, доступная сумма в разы увеличивается. В МФО Pulman под залог авто выдают от 5 до 100 млн сум. Многое зависит от оценочной стоимости машины.

Она должна отвечать некоторым требованиям:

  1. Быть не старше 2000 года.
  2. Без обременений. Авто не арестовано и не использовано как залог в другой сделке.
  3. С растаможкой в Узбекистане.

Предварительный расчет будущего кредита удобно выполнить на онлайн калькуляторе. Максимальная сумма по условиям программы не превышает 70% от оценочной стоимости авто.

Для оформления договора нужен минимальный список документов, условия прозрачные. Оформить заем можно на комфортный срок в диапазоне от 3 до 36 месяцев. Дальше останется только выплачивать задолженность в установленные сроки.

Ставка по такому кредиту ниже, чем при выборе вариантов без обеспечения. Это делает программу популярной среди заемщиков, которым важно получить деньги быстро и с минимальным количеством документов.

Процесс получения кредита под залог машины

Кредит под залог авто – универсальный продукт, что будет полезен заемщикам для разных целей. Заем с обеспечением доступен в более крупном размере и с низкой процентной ставкой. Это упрощает возврат долга и снижает нагрузку на бюджет человека.

Как поэтапно подать заявку и получить деньги:

  1. Рассчитать примерную стоимость кредита, указав желаемый срок и сумму.
  2. Заполнить короткую форму на сайте, указав ФИО, номер телефона, год, модель и марку автомобиля.
  3. Дождаться звонка специалиста для обсуждения условий.
  4. Приехать в офис компании, чтобы автомобиль прошел экспертную оценку.

Деньги можно забрать наличными в офисе компании или получить перевод на карту.

Роль МФО в кредитовании под залог машины

Благодаря появлению и развитию МФО для граждан стали доступны быстрые кредиты с обеспечением. В роли залога можно использовать личное имущество – автомобиль. Тем самым увеличивается максимальная сумма кредита.

Деньги реально получить в сжатые сроки, оформив заявку через интернет. При этом оценка клиентов проводится быстро, а требования к заемщику минимальные. В целом отношение МФО к клиентам более лояльное, чем в банках. Поэтому вероятность положительного решения по заявке высокая. Главное при получении денег – помнить о рисках и убедиться, что точно сможете вернуть деньги в установленные сроки.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Новости Татарстана

час назад

«Запомниться надолго»: как провести выходные в Казани

лого компании дератизация

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

инженерная графика помощь в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Казани

день назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Новости Татарстана

день назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
Новости Казани
день назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Казани

39 минут назад

В Казани ночью мужчина устроив стрельбу и перепугал людей

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

Новости Казани

3 часа назад

Движение трамваев № 2 и 3 в Казани остановили из-за повреждения сети

Новости Татарстана

4 часа назад

В Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее
В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет
Новости Татарстана
час назад

В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет

Новости Татарстана

6 часов назад

Депутат из РТ Шарафиев предложил отправлять участников СВО на пенсию досрочно

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани модернизируют больницу №12 в ЖК «Салават Купере»

Новости Казани

20 часов назад

В Казани мест на кладбищах хватит только на 30 лет
Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Интересное в Казани
6 дней назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
В Казани курьеру сервиса на обед дали тот самый салат Лобио
Новости Татарстана
3 часа назад

В Казани курьеру сервиса на обед дали тот самый салат Лобио