Какие банки дают кредит под залог машины в Узбекистане

Кредиты под залог авто обрели популярность ввиду простоты оформления и крупного лимита кредитования. В статье рассмотрим, какие банки дают кредит под залог машины и как грамотно выбрать условия будущего кредита.

Для получения денег достаточно только паспорта заемщика и документов на машину. Также потребуется карта любого банка, на которую будут зачислены средства. Такие программы кредитования доступны в банках и МФО. Условия в целом схожие, клиенту не требуется привлекать поручителя или долго ждать решения по заявке.

Что такое кредит под залог машины?

Рисков подобные программы не несут при условии выплаты задолженности в срок. Выбирая заем под залог авто с правом пользования, заемщик продолжает пользоваться автомобилем, его не забирают на стоянку. Единственные ограничения – на период действия договора авто нельзя продать или обменять.

В сравнении с программами кредитования без обеспечения, доступная сумма в разы увеличивается. В МФО Pulman под залог авто выдают от 5 до 100 млн сум. Многое зависит от оценочной стоимости машины.

Она должна отвечать некоторым требованиям:

Быть не старше 2000 года. Без обременений. Авто не арестовано и не использовано как залог в другой сделке. С растаможкой в Узбекистане.

Предварительный расчет будущего кредита удобно выполнить на онлайн калькуляторе. Максимальная сумма по условиям программы не превышает 70% от оценочной стоимости авто.

Для оформления договора нужен минимальный список документов, условия прозрачные. Оформить заем можно на комфортный срок в диапазоне от 3 до 36 месяцев. Дальше останется только выплачивать задолженность в установленные сроки.

Ставка по такому кредиту ниже, чем при выборе вариантов без обеспечения. Это делает программу популярной среди заемщиков, которым важно получить деньги быстро и с минимальным количеством документов.

Процесс получения кредита под залог машины

Кредит под залог авто – универсальный продукт, что будет полезен заемщикам для разных целей. Заем с обеспечением доступен в более крупном размере и с низкой процентной ставкой. Это упрощает возврат долга и снижает нагрузку на бюджет человека.

Как поэтапно подать заявку и получить деньги:

Рассчитать примерную стоимость кредита, указав желаемый срок и сумму. Заполнить короткую форму на сайте, указав ФИО, номер телефона, год, модель и марку автомобиля. Дождаться звонка специалиста для обсуждения условий. Приехать в офис компании, чтобы автомобиль прошел экспертную оценку.

Деньги можно забрать наличными в офисе компании или получить перевод на карту.

Роль МФО в кредитовании под залог машины

Благодаря появлению и развитию МФО для граждан стали доступны быстрые кредиты с обеспечением. В роли залога можно использовать личное имущество – автомобиль. Тем самым увеличивается максимальная сумма кредита.

Деньги реально получить в сжатые сроки, оформив заявку через интернет. При этом оценка клиентов проводится быстро, а требования к заемщику минимальные. В целом отношение МФО к клиентам более лояльное, чем в банках. Поэтому вероятность положительного решения по заявке высокая. Главное при получении денег – помнить о рисках и убедиться, что точно сможете вернуть деньги в установленные сроки.