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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Как выбрать размер купальника: подробный гид

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Покупка купальника — задача не из простых: хочется, чтобы вещь и красиво сидела, и обеспечивала комфорт. Особенно важно точно подобрать размер, если вы делаете заказ онлайн. В этой статье рассмотрим, какие параметры нужно учитывать при выборе купальника, чем отличаются слитные и раздельные модели, и почему рост играет не последнюю роль.

Слитный или раздельный: что учитывать при выборе

Слитные купальники обычно выбирают те, кому важны дополнительная поддержка и более закрытый фасон. Такие модели подходят для активного отдыха и подчеркивают силуэт за счет цельного кроя. Раздельные купальники, в свою очередь, дают больше свободы выбора: верх и низ можно подбирать по отдельности, что особенно удобно при разнице в размерах груди и бедер.

Особенности подбора слитного купальника

Размер слитной модели зависит не только от объема груди и бедер, но и от роста. Например, девушкам с высоким ростом стоит обращать внимание на модели с удлинённым торсом — это позволит избежать ощущения стянутости. А тем, кто ниже среднего, подойдут укороченные версии.

Как выбрать раздельный купальник по фигуре

При выборе раздельного купальника важно учитывать два параметра:

  • верх — по обхвату под грудью и размеру чашки;
  • низ — по объему бедер.

Такой формат особенно удобен, если верхняя и нижняя части тела отличаются по пропорциям. Некоторые бренды, включая INCANTO, предлагают широкий выбор фасонов с различной посадкой, завязками или без них, с декором или в минималистичном стиле — всё это помогает адаптировать модель под конкретные особенности фигуры.

Почему рост имеет значение

Рост особенно важен при выборе слитного купальника. Неподходящая длина по торсу может вызывать дискомфорт — ткань либо будет натягиваться, либо собираться складками. При подборе размера важно учитывать не только горизонтальные мерки, но и вертикальные пропорции тела.

Как снять мерки

Для более точного выбора размера потребуется снять следующие параметры:

  • Обхват груди — по самым выступающим точкам;
  • Обхват под грудью — строго под грудной линией;
  • Обхват бедер — по наиболее широкой части.

Мерки лучше снимать в нижнем белье, стоя прямо перед зеркалом.

Поддержка для большой груди

Для женщин с пышной грудью важна не только эстетика, но и комфорт. Модели с усиленными чашками, широкими бретелями и каркасами обеспечивают необходимую поддержку. Некоторые бренды адаптируют классические фасоны под такие особенности, что даёт возможность подобрать модель без компромиссов.

Купальник должен не только радовать глаз, но и подчеркивать индивидуальность. Чтобы выбрать размер купальника, достаточно знать параметры груди и бедер, учесть рост и обратить внимание на фасон. А еще — доверять бренду, который знает, как подчеркнуть вашу красоту.

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