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«Иннопрактика» участвовала в подписании соглашения о развитии транспортной отрасли

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В начале сентября заключен четырехсторонний договор о сотрудничестве сроком на пять лет между АО «Трансмашхолдинг», предприятием «КСК» (входит в «ТМХ»), компанией «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» («ИИЦ»). Предметом соглашения стало совместное участие данных организаций в развитии инновационного технологического потенциала транспортной отрасли.

В частности, стороны договорились о реализации ряда перспективных проектов по импортозамещению зарубежных комплектующих, технологий и решений, внедрении передовых научных разработок в производство, а также о выстраивании эффективной кооперации между госкорпорациями, частными промышленными предприятиями, вузами, научными и некоммерческими организациями.

«Инновационным инжиниринговым центром» (учрежден «Иннопрактикой» в 2018 г.) разработан и успешно апробирован механизм консолидированного заказа для ряда отраслей промышленности через систему «доращивания» российских поставщиков до требований крупного бизнеса – ее оператором является АНО «ЦПИИ». Одним из пунктов нынешнего соглашения стало участие сторон в разработке отраслевых программ государственной поддержки технологических компаний транспортной отрасли совместно с профильными ведомствами.

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