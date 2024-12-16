«Балкания» Александра Ермака – лучший интеллектуальный триллер 2024 года

В конце года принято подводить итоги. В том числе и литературные. Открытием 2024 года критики и читатели считают роман Александра Ермака «Балкания». Это современный увлекательный триллер с философским подтекстом, схожий по жанру с «Имя розы» Умберто Эко и «Кодом да Винчи» Дэна Брауна.

«Балкания» — это история, которая начинается с того, что журналист Стефан отправляется в маленькую страну Балкания чтобы выполнить заказ, который кажется ему обыденным. Его попросили переписать Библию в интересах могущественной организации WP, стремящейся внедрить новые «правильные» ценности.

Однако вскоре Стефан начинает замечать странности Балкании, в которой мир меняется на глазах, нарушая все моральные принципы и ценности. Например, детей учат сексуальному просвещению с практическими занятиями, а общество погружается в глубокую моральную деградацию, становясь все более податливым для манипуляций. Постепенно Стефан понимает, что оказался в центре большой игры за будущее человечества. Игры, в которой каждое его действие — это шаг в сторону тотальной «сторнации» (замены и отмены прежних нравственных норм).

«Балкания» — это увлекательный триллер, в котором Александр Ермак поднимает актуальные для всего мира вопросы: можно ли переписать не только историю, но и саму суть человечества? Чем обернется наше стремление к свободе и толерантности, если они станут инструментом власти?

«По духу эта книга близка к «Имя розы» Умберто Эко, «Коду да Винчи» Дэна Брауна, но во многом отличается от них. Очевидно, автор затронул актуальную тему нашего времени, попал в нерв эпохи. Да, и наши читатели, видимо, соскучились по интересной серьезной литературе, которая одновременно заставляет и переживать, и думать. Издательский старт «Балкании» получился весьма успешным», — сообщил продюсер триллера Александр Назайкин.

Книга сразу привлекла внимание литературных критиков и философов. Светлана Фролова, литературный критик, описала роман как «смелую и беспощадную литературу», подчеркивая, что произведение заставляет читателя «думать самостоятельно и не сходить с ума, даже если весь мир обезумел». Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист», отмечает, что книга затрагивает важнейшие вопросы профессиональной этики журналиста и необходимости личного выбора в сложных моральных ситуациях.

Дмитрий Косырев, писатель и политический обозреватель, назвал «Балканию» отличным примером политического памфлета и философской сатиры, которая не оставляет равнодушным. По его словам, Александр Ермак отлично раскрывает идею о том, как легко манипулировать массами и переписывать историю в интересах власти.

Однако не только литературные критики увидели красоту слова и ужас правды в романе «Балкания». Вот, что пишут о произведении читатели:

«Понравилось как Стефан менялся встав перед тяжелом моральным выбором - риск то большой был. Сюжет необычный и держит в напряжении на протяжении всего повествования. С удовольствием прочитала книгу».

Наталья Новикова

«В последние годы людям стараются навязать новые ценности, и многие факты из истории уже изменены. А как это делается, теперь стало понятно, когда прочла книгу. Глубокий смысл заложен в сюжете».

Людмила Вистаева

«Книга очень круто прокачивает мышление, появляются глубокие мысли. Автору спасибо большое! Я человек религиозный и у меня книга вызвала особый интерес. Стефана было очень интересно анализировать».

Анастасия Колодина

Об авторе

Александр Ермак — современный российский писатель, автор таких увлекательных интеллектуальных триллеров как «Ночь рыжей луны», «Вагоновожатый», «Грюндерфилд», а также других популярных произведений.