Автор: Андрей Гусаров



Директор маркетингового агентства GUSAROV

Интернет-маркетинг сегодня — это уже не те простые приёмы, которые давали результат 5–7 лет назад. Алгоритмы становятся всё умнее, пользователи — требовательнее, а конкуренция растёт буквально с каждым месяцем. Подходы, которые раньше обеспечивали быстрый трафик и рост, теперь либо совсем не работают, либо, что хуже, наносят вред вашему проекту.

Если вы замечаете, что заявки сокращаются, а реклама «не заходит», возможно, вы до сих пор используете устаревшие стратегии. Эта статья — как раз про такие схемы. Мы разберём 5 типичных методов интернет-маркетинга, актуальность которых уже ушла в прошлое. И, главное, покажем, чем их можно заменить, чтобы не только сохранить эффективность, но и прокачать результат.

Всё основано на реальной практике и современных трендах, которые сегодня предлагают курсы digital marketing Gusarov. Никакой воды — только конкретные рекомендации, проверенные на кейсах. Эти приёмы можно внедрить в работу уже сегодня.

Так что, если вы хотите идти в ногу со временем, не сливать бюджет и выстроить стабильную систему привлечения клиентов — читайте внимательно. Вполне возможно, одна из этих стратегий до сих пор живёт в вашей воронке и мешает росту.

1. Массовая закупка ссылок на биржах

Когда-то это был чуть ли не основной способ поднять сайт в топ. Сотни ссылок с дешёвых площадок, автоматические программы, каталоги и профили — всё это работало. Но времена изменились. Поисковые системы давно научились распознавать искусственные ссылочные профили и занижают позиции за некачественные обратные ссылки.

Особенно жёстко с этим борется Google. Алгоритмы вроде Penguin умеют отличать естественные упоминания от купленных и «токсичных» ссылок. А если вы используете биржи вроде старых линкопомоек — готовьтесь к фильтрам и падению в выдаче. Автоматические генерации ссылок уже давно мертвы как инструмент SEO.

Что вместо этого? Ставка на контент и естественную ссылочную массу. Публикации в СМИ, экспертные статьи, гостевые посты на уважаемых ресурсах, коллаборации с блогерами. Важна не только ссылка, но и контекст, в котором она размещена. Поисковики это учитывают, и пользователи тоже.

Совет: ведите Link Building не количеством, а качеством. Анализируйте доноров, проверяйте траст сайта, релевантность тематики. Инструменты вроде Ahrefs, Serpstat или SEMrush помогут собрать хороший ссылочный профиль без рисков для ранжирования.

2. Создание SEO-текста ради ключевых слов

Времена, когда можно было просто нашпиговать текст ключевиками и попасть в топ, остались в прошлом. Когда читаешь старые тексты из серии «купить пластиковые окна дешево Москва» — становится немного грустно. Сейчас такой подход не работает. Более того, он может испортить поведенческие факторы и снизить позиции.

Алгоритмы поисковиков стали учитывать не просто наличие слов, а поведение пользователя на странице. Смотрят на глубину просмотра, время на сайте, кликабельность и возвраты. Если человек открыл страницу и сразу ушёл — всё, минус в карму. А это часто случается, когда текст нечитабельный и написан «для роботов».

Что теперь в приоритете? Полезный, живой контент. Не просто повторять ключи, а раскрывать темы, отвечать на реальные вопросы пользователей. Можно и нужно использовать LSI-лексиску — это синонимы, ассоциативные слова, связанные термины. Такой текст читается легко, а поисковик понимает, о чём он.

Лучше писать:

для людей, а не для ботов;

структурированно — с заголовками, списками, подзаголовками;

с реальной пользой: советы, кейсы, инструкции, инфографика.

3. Рассылки по холодным email-базам

Раньше схема была проста: находишь чужую базу email, загружаешь в рассылщик и шлёшь всем подряд своё предложение. Какие-то проценты действительно открывали письма, иногда даже что-то покупали. Сейчас всё иначе. Базы "из интернета" чаще всего мёртвые, а почтовые сервисы научились распознавать и блокировать спам.

Глобально поменялась и культура потребления писем. Люди устали от бесконечных "горящих предложений" и пустых рассылок. Сейчас каждый подписчик ценен, и доверие к бренду начинается с первого письма. Если оно раздражает или навязчивое — человек отписывается, жалуется, а домен попадает в чёрный список.

Чем заменить? Создавайте свою подписную базу честным путём. Используйте лид-магниты, формы подписки, полезный контент. Отправляйте релевантные рассылки по сегментированным группам. Чем точнее сообщение под интересы, тем выше вовлечённость.

А ещё стоит попробовать:

автоматические воронки с прогревом;

ретаргетинг через email на основе действий на сайте;

рассылки с персонализацией по имени и поведению.

4. Ставка только на органический трафик

Да, SEO — мощный источник посетителей, но надеяться только на него — уже не вариант. Алгоритмы меняются, конкуренция усиливается, позиции могут "плавать", особенно после апдейтов. Бизнес, завязанный на одном источнике трафика, рискует остаться без посетителей в любой момент.

Многие предприниматели до сих пор думают, что SEO — это "один раз настроил — и забыл". Но в 2025 году всё иначе: без комплексной стратегии, постоянной оптимизации и расширения каналов роста вы просто не удержитесь на плаву. Одной органикой в современном мире не прокормиться.

Что делать? Диверсифицировать каналы привлечения:

контекстная реклама (Google Ads, Яндекс.Директ);

таргетинг в соцсетях (Meta, TikTok, LinkedIn);

контент-маркетинг: статьи, видео, подкасты;

PR и упоминания в отраслевых СМИ.

Сильный бренд сегодня строится в нескольких точках контакта. Люди могут сначала увидеть вас в Instagram, потом найти в Google, затем прочитать отзыв — и только потом перейти на сайт. Чем больше таких «зацепок», тем выше шанс получить клиента.

5. Использование кликбейт-заголовков и фейкового УТП

Когда-то заголовки вроде «Вы не поверите, что случилось…» или «Этот способ заработка запрещён в 22 странах!» действительно работали. Люди кликали из любопытства. Но теперь все уже устали от обмана и дешёвых трюков. Репутация — это валюта. Один неверный ход — и вы теряете доверие навсегда.

Кликбейт может дать краткосрочный всплеск трафика, но он бесполезен, если за ним нет реальной ценности. Пользователи быстро понимают, что их обманули, и уходят. А с ними падают и поведенческие показатели, и конверсия, и лояльность к бренду.

Что вместо этого? Честное, цепляющее, но по сути релевантное предложение. Хороший заголовок — это не обман, а обещание ценности. Пользователь должен понимать, что получит внутри. А само УТП — быть конкретным, правдивым и подкреплённым фактами.

Вот примеры, как можно заменить фейковый подход: