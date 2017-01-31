Казань сегодня: штраф Ибрагимову и восстановление памятника Сталину-Орджоникидзе

Портал ProKazan.ru собрал самые яркие события сегодня, 1 февраля

В Казани осудили экс-ведущего «Эфира», который оправдал убийства геев в США

В Казани суд признал виновным экс-ведущего телеканала "Эфир" Рамиля Ибрагимова, который оправдал убийства геев в американском городе Орландо летом прошлого года.

Рамиля Ибрагимова признали виновным в совершении преступления по статье "Публичное оправдание терроризма", приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и конфискации его iPhone 6 в доход государства

Портал ProKazan.ru вел прямую трансляцию из зала суда. Узнать, как проходило заседание в живом режиме можете здесь.

В Казани хотят восстановить памятник Сталину-Орджоникидзе

Власти Казани ищут деньги, чтобы восстановить памятник Сталину-Орджоникидзе. Об этом сообщил заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Игорь Титов.

- Мы попытались отреставрировать памятник Орджоникидзе в прошлом году, однако он разрушился и сейчас мы ищем средства для того, чтобы его восстановить или создать. Пока он лежит на складе. Его место в любом случае останется за ним, - сказал Титов.

Напомним, памятник находился во дворе дома по ул. Белинского в Авиастроительном районе Казани. До 1962 года это был памятник Иосифу Сталину, который после смерти вождя, был переделан и посвящен Григорию (Серго) Орджоникидзе. Это один из немногих памятников в стране, который избежал участи быть разрушенным в период разоблачения «культа личности». Однако в июле прошлого года монумент демонтировали. Рабочие раскололи его на три части.

В ГИБДД сообщили, кто виновен в ДТП, где женщина на Hyundai вылетела в Булак

В ГИБДД Казани стали известны подробности о ДТП с "Ладой Гранта" и Hyundai ix35, в результате которого корейское авто вылетело в протоку Булак, выяснилось, что в столкновении оказался виновен водитель "Лады".

Согласно данным инспекции, накануне в 13:40 20-летний водитель "Лады" ехал по улице Т. Гиззата со стороны улицы Левобулачной в сторону улицы М. Джалиля, на перекрестке с улицей Правобулачной он проигнорировал знак "Уступите дорогу" и врезался в Hyundai ix35.

- От удара иномарку отбросило на металлический забор, протаранив который, Hyundai упала в Булак. В результате ДТП 40-летняя пассажирка "Лады" получила ушиб руки, 30-летняя пассажирка Hyundai отделалась ушибами, - расказали в инспекции.

На улице Боевая парень на «Ладе» выехал на «встречку» и врезался в «скорую»: погиб человек

В Казани на улице Боевая 23-летний пьяный водитель на "Ладе" 14-й модели устроил смертельное ДТП со скорой помощью, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах. ДТП случилось в 22 часа около дома №127.

- Водитель легкового авто (неработающий, стаж 5 лет) вместе с пассажиром - 24-летним парнем из Васильево - выехал на встречную полосу движения, где в это время ехала "скорая" с двумя фельдшерами. Автомобили столкнулись на высокой скорости, в результате пассажир "Лады" скончался на месте происшествия, - рассказали в полиции.

У водителя "Лады" диагностировали ушибы головы и ссадины, также были госпитализированы двое медиков — 34-летний мужчина с сотрясением головного мозга и 38-летняя женщина с открытым переломом предплечья.