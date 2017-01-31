В Казани хотят восстановить памятник Сталину-Орджоникидзе

Сейчас власти города ищут деньги

Власти Казани ищут деньги, чтобы восстановить памятник Сталину-Орджоникидзе. Об этом сообщил заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Игорь Титов.

- Мы попытались отреставрировать памятник Орджоникидзе в прошлом году, однако он разрушился и сейчас мы ищем средства для того, чтобы его восстановить или создать. Пока он лежит на складе. Его место в любом случае останется за ним, - сказал Титов.

Напомним, памятник находился во дворе дома по ул. Белинского в Авиастроительном районе Казани. До 1962 года это был памятник Иосифу Сталину, который после смерти вождя, был переделан и посвящен Григорию (Серго) Орджоникидзе. Это один из немногих памятников в стране, который избежал участи быть разрушенным в период разоблачения «культа личности». Однако в июле прошлого года монумент демонтировали. Рабочие раскололи его на три части.