На улице Боевая парень на «Ладе» выехал на «встречку» и врезался в «скорую»: погиб человек

ДТП случилось накануне вечером

В Казани на улице Боевая 23-летний пьяный водитель на "Ладе" 14-й модели устроил смертельное ДТП со скорой помощью, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах. ДТП случилось в 22 часа около дома №127.

- Водитель легкового авто (неработающий, стаж 5 лет) вместе с пассажиром - 24-летним парнем из Васильево - выехал на встречную полосу движения, где в это время ехала "скорая" с двумя фельдшерами. Автомобили столкнулись на высокой скорости, в результате пассажир "Лады" скончался на месте происшествия, - рассказали в полиции.

У водителя "Лады" диагностировали ушибы головы и ссадины, также были госпитализированы двое медиков — 34-летний мужчина с сотрясением головного мозга и 38-летняя женщина с открытым переломом предплечья.

Идет расследование.