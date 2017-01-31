В ГИБДД сообщили, кто виновен в ДТП, где женщина на Hyundai вылетела в Булак

В ГИБДД Казани стали известны подробности о ДТП с "Ладой Гранта" и Hyundai ix35, в результате которого корейское авто вылетело в протоку Булак, выяснилось, что в столкновении оказался виновен водитель "Лады".

Согласно данным инспекции, накануне в 13:40 20-летний водитель "Лады" ехал по улице Т. Гиззата со стороны улицы Левобулачной в сторону улицы М. Джалиля, на перекрестке с улицей Правобулачной он проигнорировал знак "Уступите дорогу" и врезался в Hyundai ix35.

- От удара иномарку отбросило на металлический забор, протаранив который, Hyundai упала в Булак. В результате ДТП 40-летняя пассажирка "Лады" получила ушиб руки, 30-летняя пассажирка Hyundai отделалась ушибами, - расказали в инспекции.

Из протоки Булак машину достали через несколько часов при помощи спецтехники МЧС.