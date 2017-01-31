В Казани осудили экс-ведущего «Эфира», который оправдал убийства геев в США

Рамиля Ибрагимова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и конфискации его iPhone 6 в доход государства

В Казани суд признал виновным экс-ведущего телеканала "Эфир" Рамиля Ибрагимова, который оправдал убийства геев в американском городе Орландо летом прошлого года. Об этом сообщает корреспондент ProKazan.ru.

- Рамиля Ибрагимова признали виновным в совершении преступления по статье "Публичное оправдание терроризма", приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и конфискации его iPhone 6 в доход государства, - сообщил корреспондент ProKazan.ru.

При этом суд признал действия подсудимого оправданием терроризма.

Отметим, прокуратура просила осудить Ибрагимова на 3 года колонии-поселения.

Напомним, в ходе суда Рамиль Ибрагимов свою вину не признал, а также не признал массовое убийство актом терроризма.

- Если бы эти несчастные не были гомосексуалистами, они не пошли бы в клуб и остались бы живы. Это преступление не на почве ненависти, бытовое насилие, но никак не теракт. Я признаю, что поступок глупый, я им не горжусь, но данная ситуация имеет отношение к определённому принципу, - заявил накануне Ибрагимов.

Напомним, что летом 2016 года Рамиль Ибрагимов, возглавляющий "Союз молодых лидеров инноваций РТ", опубликовал пост на свой станице в соцсети, оправдывающий убийство 50 человек нетрадиционной сексуальной ориентации в американском городе Орландо. Публикация вскоре была удалена, однако скриншот записи быстро распространился среди возмущённых пользователей сети Интернет.