«Жаль, что Кобзона не было». Прокуратура проверит скандальные слова лидера «Яблока» в РТ

Ранее Руслан Зинатуллин публично заявил, что не жалеет о том, что в авиакатастрофе погибли репортеры

Прокуратура Татарстана проведет проверку высказывания руководителя татарстанской ячейки партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина, который на на своей странице в соцсети Facebook оставил запись о том, что ему жаль, что в разбившемся самолете Ту-154 не оказалось певца Иосифа Кобзона. Чуть позже политик добавил журналистам, что ему не жаль погибших репортеров, летевших в горячую точку.

– Не думал, что мой пост соберет такое большое количество комментариев. Скажем так, мне жаль артистов, которые летели туда, жаль врачей, жаль военных, которые выполняли свой воинский долг. Но мне совершенно не жаль репортеров, особенно если посмотреть, какие комментарии сейчас от них, и также не жаль было бы Кобзона, который говорит, что он патриот, а сам лечится за границей. Там не хватало и еще ряда таких артистов, – приводит слова Зинатуллина «Казанский репортер».

C вопросом о допустимости подобных высказываний мы обратились в прокуратуру республики. Официальный представитель ведомства Руслан Галиев прокомментировал, что прокуратура проведет проверку слов Зиннатуллина на предмет нарушений законодательства.

- Проверяться высказывания будут на предмет разжигания розни и публичного унижения человеческого достоинства по мотиву принадлежности к определенной социальной группе, - сказал Галиев порталу ProKazan.ru - Но в любом случае здесь необходимо проводить специальное исследование. Только прокурор или следователь не смогут определить наличие факта разжигания розни, здесь необходимы специальные познания и помощь экспертов. Да, здесь есть определенные признаки: публичность, использование средств массовой информации и социальных сетей, но для того, чтобы состав того или иного преступления и правонарушения имел место, необходимо наличие всех признаков состава. Для того, чтобы эти признаки установить, участие филологов, лингвистов, психологов. Срок проверки до 30 суток.

Как сообщил заместитель председателя РО партии “Яблоко” Дмитрий Первухин по этому поводу в ближайшее время будет собран партийный совет. Первухин также подчеркнул, что партия не разделяет позицию Зиннатуллина.

- Да действительно, Руслан написал свое мнение в соцсети, - сказал порталу ProKazan.ru Дмитрий Первухин. - Но это его личная точка зрения, отдельная от совета регионального отделения партии. Этот досадный эпизод в политической карьере Зиннатулина будет обсуждаться на совете партии. Обсуждение завершится партийным взысканием. Не думаю, что оно будет в материальной форме, скорее в форме осуждения и порицания.

Отметим, что в июне этого года прокуратура начала проверку в отношении бывшего главы Союза молодых инноваций Рамиля Ибрагимова. На своей странице в соцсети он оправдал убийство 50 человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Против Ибрагимова было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" после сообщения Рамиля Ибрагимова.