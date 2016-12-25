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«Жаль, что Кобзона не было». Прокуратура проверит скандальные слова лидера «Яблока» в РТ

«Жаль, что Кобзона не было». Прокуратура проверит скандальные слова лидера «Яблока» в РТ
16+
Фото: prokazan.ru; скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=jTtobIOlDWk
Ранее Руслан Зинатуллин публично заявил, что не жалеет о том, что в авиакатастрофе погибли репортеры

Прокуратура Татарстана проведет проверку высказывания руководителя татарстанской ячейки партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина, который на на своей странице в соцсети Facebook оставил запись о том, что ему жаль, что в разбившемся самолете Ту-154 не оказалось певца Иосифа Кобзона. Чуть позже политик добавил журналистам, что ему не жаль погибших репортеров, летевших в горячую точку.

– Не думал, что мой пост соберет такое большое количество комментариев. Скажем так, мне жаль артистов, которые летели туда, жаль врачей, жаль военных, которые выполняли свой воинский долг. Но мне совершенно не жаль репортеров, особенно если посмотреть, какие комментарии сейчас от них, и также не жаль было бы Кобзона, который говорит, что он патриот, а сам лечится за границей. Там не хватало и еще ряда таких артистов, – приводит слова Зинатуллина «Казанский репортер».

C вопросом о допустимости подобных высказываний мы обратились в прокуратуру республики. Официальный представитель ведомства Руслан Галиев прокомментировал, что прокуратура проведет проверку слов Зиннатуллина на предмет нарушений законодательства.

- Проверяться высказывания будут на предмет разжигания розни и публичного унижения человеческого достоинства по мотиву принадлежности к определенной социальной группе, - сказал Галиев порталу ProKazan.ru - Но в любом случае здесь необходимо проводить специальное исследование. Только прокурор или следователь не смогут определить наличие факта разжигания розни, здесь необходимы специальные познания и помощь экспертов. Да, здесь есть определенные признаки: публичность, использование средств массовой информации и социальных сетей, но для того, чтобы состав того или иного преступления и правонарушения имел место, необходимо наличие всех признаков состава. Для того, чтобы эти признаки установить, участие филологов, лингвистов, психологов. Срок проверки до 30 суток.

Как сообщил заместитель председателя РО партии “Яблоко” Дмитрий Первухин по этому поводу в ближайшее время будет собран партийный совет. Первухин также подчеркнул, что партия не разделяет позицию Зиннатуллина.

- Да действительно, Руслан написал свое мнение в соцсети, - сказал порталу ProKazan.ru Дмитрий Первухин. - Но это его личная точка зрения, отдельная от совета регионального отделения партии. Этот досадный эпизод в политической карьере Зиннатулина будет обсуждаться на совете партии. Обсуждение завершится партийным взысканием. Не думаю, что оно будет в материальной форме, скорее в форме осуждения и порицания.

Отметим, что в июне этого года прокуратура начала проверку в отношении бывшего главы Союза молодых инноваций Рамиля Ибрагимова. На своей странице в соцсети он оправдал убийство 50 человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Против Ибрагимова было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" после сообщения Рамиля Ибрагимова.

Ольга Плешкова, 26.12.2016, 11:33
Тэги: Скандалы, Авиакатастрофа
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2016, 12:01
Прокуратура РТ - бездельники и уроды - почему игнорируете мои обращения о халатности и бездействии определенных госураственных органов!!!!
....ца себе лижете, дармоеды
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Горожанин26 декабря 2016, 12:02
Че думал,то и сказал .
2
6
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Горожанин26 декабря 2016, 12:20
Язык - ВРАГ мой!!!!!!!!!!
0
5
Согласны с автором?
каз26 декабря 2016, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
Че думал,то и сказал .
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дебил, ну дебил.. или что похуже. не прокуратрой здесь должно уже пахнуть, а фсб. чтобы заткнулась вся местная либерастня во главе с вечер
0
4
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Горожанин26 декабря 2016, 12:26
В ответ на комментарий пользователя
дебил, ну дебил.. или что похуже. не прокуратрой здесь должно уже пахнуть, а фсб. чтобы заткнулась вся местная либерастня во главе с вечер
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БЫЛА БЫ НОРМАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ С СТРАНЕ, НИКТО БЫ КУКАРЕКАНЬЕ либерастов и не слушал. Просто сама власть такая де либерастня, просто поверх накинула ватник.
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Сенсей настоящий26 декабря 2016, 12:29
А на адекватность ?
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1
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Горожанин26 декабря 2016, 12:37
Высказал человек свое мнение. Имеет право
3
5
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каз26 декабря 2016, 12:39
В ответ на комментарий пользователя
БЫЛА БЫ НОРМАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ С СТРАНЕ, НИКТО БЫ КУКАРЕКАНЬЕ либерастов и не слушал. Просто сама власть такая де либерастня, просто поверх накинула ватник.
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в рт либерастня наиболее активна, после московской... раскудахтались. никто их не трогает. онлайны размножились.
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2
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Горожанин26 декабря 2016, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Высказал человек свое мнение. Имеет право
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Ну и в чем проблема?
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
Высказал человек свое мнение. Имеет право
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Сам то как?Когда сдохнешь?
3
1
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Горожанин26 декабря 2016, 12:55
Последователей Муртазина хватает.
1
0
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Горожанин26 декабря 2016, 13:14
Каждый сам для себя решает, жаль ему людей погибших или нет. У нас в стране в Иркутске 76 человек погибло от отравления вам их жаль?
0
4
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Форвард26 декабря 2016, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
Высказал человек свое мнение. Имеет право
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Т.е. если каждый тебе будет говорить что ты чмо и шоб ты сдох -это нормально???
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Человек26 декабря 2016, 13:21
Скоро обложат новыми налогами и сборами, повысят тарифы ЖКХ, оставят без штанов - и все будут молчать потому что или ты ненависть разжигаешь, или к свержению строя призываешь.
1
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Горожанин26 декабря 2016, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Сам то как?Когда сдохнешь?
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Тебя то это каким местом *бет?
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Горожанин26 декабря 2016, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Т.е. если каждый тебе будет говорить что ты чмо и шоб ты сдох -это нормально???
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Ну, если ты чмо, пусть тебе каждый это скажет
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