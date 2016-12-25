Лидер «Яблока» в РТ сожалеет, что на борту разбившегося самолета Ту-154 не было Кобзона

Лидер партии «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин на своей странице в социальной сети заявил, что сожалеет, что на борту разбившего самолета Ту-154 не было народного артиста РФ Иосифа Кобзона.

- Жаль, что Кобзона там не было, - написал он.

Кроме этого, политик заявил, что ему совершенно не жаль журналистов, которые также находились на борту самолета.

- Не думал, что мой пост соберет такое большое количество комментариев. Скажем так, мне жаль артистов, которые летели туда, жаль врачей, жаль военных, которые выполняли свой воинский долг. Но мне совершенно не жаль репортеров, особенно если посмотреть, какие комментарии сейчас от них, и также не жаль было бы Кобзона, который говорит, что он патриот, а сам лечится за границей. Там не хватало и еще ряда таких артистов, - цитирует «Казанский репортер» слова Зинатуллина.

Однако коллеги по партии не разделяют его мнение в связи с авиакатастрофой Ту-154 и призвали Зинатуллина удалить пост.

- Чтобы была ясна моя политическая позиция – Иосиф Кобзон мой политический и идеологический противник. Однако желать смерти своим идеологическим противникам, и тем более в день траура, это просто ужасно и не вписывается ни в какие морально-этические нормы, - сказал член Совета регионального отделения «Яблока» Борис Фанюк .

При этом, лидер партии «Яблока» в РФ выразил соболезнования родным погибших.

- Страшная трагедия над Черным морем. Погибли люди... Летели поздравить с Новым годом наших солдат в Сирии... Горе. Глубоко соболезную родным, - написал он в своем твиттере.

Отметим, на данный момент Руслан Зинатуллин удалил свой пост в "Фейсбуке".

Напомним, сегодня в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России в Сочи.

​Справка



Руслан Зинатуллин — представитель Татарстанского регионального отделения демократической партии «Яблока». Окончил Казанский государственный технический университет им. А.H.Туполева (КАИ). Автор 10 научных публикаций.