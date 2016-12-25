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Лидер «Яблока» в РТ сожалеет, что на борту разбившегося самолета Ту-154 не было Кобзона

Лидер «Яблока» в РТ сожалеет, что на борту разбившегося самолета Ту-154 не было Кобзона
16+
Фото: скриншот видео "Бизнес Online"

Лидер партии «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин на своей странице в социальной сети заявил, что сожалеет, что на борту разбившего самолета Ту-154 не было народного артиста РФ Иосифа Кобзона.

- Жаль, что Кобзона там не было, - написал он.

Кроме этого, политик заявил, что ему совершенно не жаль журналистов, которые также находились на борту самолета.

- Не думал, что мой пост соберет такое большое количество комментариев. Скажем так, мне жаль артистов, которые летели туда, жаль врачей, жаль военных, которые выполняли свой воинский долг. Но мне совершенно не жаль репортеров, особенно если посмотреть, какие комментарии сейчас от них, и также не жаль было бы Кобзона, который говорит, что он патриот, а сам лечится за границей. Там не хватало и еще ряда таких артистов, - цитирует «Казанский репортер» слова Зинатуллина.

Однако коллеги по партии не разделяют его мнение в связи с авиакатастрофой Ту-154 и призвали Зинатуллина удалить пост.

- Чтобы была ясна моя политическая позиция – Иосиф Кобзон мой политический и идеологический противник. Однако желать смерти своим идеологическим противникам, и тем более в день траура, это просто ужасно и не вписывается ни в какие морально-этические нормы, - сказал член Совета регионального отделения «Яблока» Борис Фанюк .

При этом, лидер партии «Яблока» в РФ выразил соболезнования родным погибших.

- Страшная трагедия над Черным морем. Погибли люди... Летели поздравить с Новым годом наших солдат в Сирии... Горе. Глубоко соболезную родным, - написал он в своем твиттере.

Отметим, на данный момент Руслан Зинатуллин удалил свой пост в "Фейсбуке". 

Напомним, сегодня в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России в Сочи.

​Справка

Руслан Зинатуллин — представитель Татарстанского регионального отделения демократической партии «Яблока». Окончил Казанский государственный технический университет им. А.H.Туполева (КАИ). Автор 10 научных публикаций. 

Люция Кашапова, 26.12.2016, 09:29
Тэги: Авиакатастрофа
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2016, 09:41
ахах жарит
5
3
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Горожанин26 декабря 2016, 09:44
Со стороны Кобзона и в самом деле некрасиво вешать лапшу про патриотизм, а лечиться за бугром.
Лучший комментарий
10
44
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Горожанин26 декабря 2016, 09:53
Глупый человек. Такие высказывания возможны только на собственной кухне. Не думает о своей политической карьере
2
20
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ага26 декабря 2016, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
Со стороны Кобзона и в самом деле некрасиво вешать лапшу про патриотизм, а лечиться за бугром.
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Дык, там "наверху" все так делают. Кобзон - "святой" по сравнению с другими, которые тут только "зарабатывают", а тратят там. А "яблочник" неосмотрительно сболтнул ересь. Думаю, привлекут популиста. Кстати, сам он на каком ВАЗе ездит?
1
21
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Горожанин26 декабря 2016, 09:58
А потом будет визжать,что за него и партию не голосуют. Ведь реально больные люди.
4
16
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Злобный Аноним26 декабря 2016, 09:59
Помните, что было с одним человеком, который одобрительно написал в соцсети про то, как один американский гей убил не то пятьдесят геев, не то сто? ???
Будет по справедливости, если будет также! Чморение в СМИ и, как итог, суд ...
2
11
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Перец26 декабря 2016, 10:04
Он либераст, этим всё сказано.
9
11
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Горожанин26 декабря 2016, 10:04
Очередной дебил, который не дружит с головой. Напомню, что Кобзон выводил людей из театра на Дубровке.
6
26
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Горожанин26 декабря 2016, 10:06
Желать смерть любому человеку это не хорошо, а тем более после случившегося. Такое мог сказать только очень глупый человек.
0
19
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Форвард26 декабря 2016, 10:14
Очередной козел депутат! Такие и на простой народ смотрят с высока.
4
14
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Горожанин26 декабря 2016, 10:16
Не он один такой. ЭТИ всегда рады,когда умирают русские. Имею ввиду всех проживающих в России.
5
9
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Горожанин26 декабря 2016, 10:17
ДЭБИЛ
3
6
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Горожанин26 декабря 2016, 10:19
Циничный человечишко
2
7
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Горожанин26 декабря 2016, 10:25
не позорьте партию "яблоко", гнать его из яблока.
не место и не время говорить про Кобзона...
3
9
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Горожанин26 декабря 2016, 10:25
В ответ на комментарий пользователя
Очередной дебил, который не дружит с головой. Напомню, что Кобзон выводил людей из театра на Дубровке.
Развернуть
напомню, что Кобзон на подсосе у бандитов....
11
8
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Горожанин26 декабря 2016, 10:26
С его стороны как публичного человека, хотя скажу прямо мало кто его знает это весьма глупое высказывание. Во первых Кобзон любимая народом личность, и все таки у него много положительных дел на благо отечества, он реально многим людям помог. А во вторых, как может публичный человек так выражаться о журналистах? Ведь он представитель прозападной партии, где холят и лелеют журналистов и провозглашают всяческие свободы слова и т.д. Ну он реально не в себе или психически неуравновешенный человекд
5
8
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Горожанин26 декабря 2016, 10:39
Этот депутат, как ничтожество. Нашел время, своём отношение к человеку высказывать.Да к тому же слабый на дух.Не нравится человек, скажи в глаза, поставь вопрос в думе. Как дети.
3
6
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Горожанин26 декабря 2016, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Глупый человек. Такие высказывания возможны только на собственной кухне. Не думает о своей политической карьере
Развернуть
Он и о "Яблоке" не думает. Пост -ч ервячечек такой
0
1
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Горожанин26 декабря 2016, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Со стороны Кобзона и в самом деле некрасиво вешать лапшу про патриотизм, а лечиться за бугром.
Развернуть
А патриотизм это игра на балалайке,водка,медведь и русские народные песни?Что по твоему патриотично,а что-нет?
4
0
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Горожанин26 декабря 2016, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Глупый человек. Такие высказывания возможны только на собственной кухне. Не думает о своей политической карьере
Развернуть
Соболезнования семьям и близким к этой трагедии!
0
2
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Горожанин26 декабря 2016, 10:45
В ответ на комментарий пользователя
С его стороны как публичного человека, хотя скажу прямо мало кто его знает это весьма глупое высказывание. Во первых Кобзон любимая народом личность, и все таки у него много положительных дел на благо отечества, он реально многим людям помог. А во вторых, как может публичный человек так выражаться о журналистах? Ведь он представитель прозападной партии, где холят и лелеют журналистов и провозглашают всяческие свободы слова и т.д. Ну он реально не в себе или психически неуравновешенный человекд
Развернуть
"...хотя скажу прямо мало кто его знает..." видимо и решил пропиариться, но про журналистов он зря сказал, не подумал своей неумной головой, что коллеги погибших его теперь заклюют. И все, конец карьере.
0
2
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Горожанин26 декабря 2016, 10:46
В ответ на комментарий пользователя
Он либераст, этим всё сказано.
Развернуть
А вы стеганная роба с ватным наполнителем? )
9
2
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Горожанин26 декабря 2016, 10:53
Йося окончательно упал в глазах после того как протопил за КрЕмскую тему и увидел фОшистов на Даунбасе. Хотя тут имеет место и старческое. Будем снисходительнее.
6
3
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Дмитрий26 декабря 2016, 10:58
Лучше б этот автор сам там оказался... Одной чаплашкой меньше... ни кто б и не заметил
3
5
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Горожанин26 декабря 2016, 11:02
Говорить правду во времена всеобщей лжи - экстремизм
4
2
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Горожанин26 декабря 2016, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
Со стороны Кобзона и в самом деле некрасиво вешать лапшу про патриотизм, а лечиться за бугром.
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Че упырь отмалчиваешься? Расскажи,что значит быть патриотом? Подорожником лечиться?
4
3
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Перец26 декабря 2016, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
А вы стеганная роба с ватным наполнителем? )
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КОММУНИСТ, в числе прочих построивший СССР.
4
4
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
А вы стеганная роба с ватным наполнителем? )
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А вы обамовская подстилочка-подтирочка? Печеньки вкусные или так себе?
2
7
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Нечто26 декабря 2016, 11:29
Ах он ( цензура) погибли люди! Это горе людское, и высказывать такое это мерзко! А если бы его родственники там были? Светлая память погибшим и терпения родным. Скорблю.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
А вы обамовская подстилочка-подтирочка? Печеньки вкусные или так себе?
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Оно уже не обамовское,оно пока не знает своего нового хозяина.:-D Оно в смятении и ожидании:-D Оно может потерять смысл жизни,если Трамп не будет платить. Оно не уверено в своём будущем.:-D
0
3
Согласны с автором?
ккк26 декабря 2016, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Со стороны Кобзона и в самом деле некрасиво вешать лапшу про патриотизм, а лечиться за бугром.
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И за это желать смерти ?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Со стороны Кобзона и в самом деле некрасиво вешать лапшу про патриотизм, а лечиться за бугром.
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Так тварь ничего про патриотизм и не сказала:-D
0
0
Согласны с автором?
Игорь26 декабря 2016, 11:39
Мне кажется, или одно высказывание просто выдернули из контекста?
Странно на фоне соболезнований одного из основателей "Яблока" и председателя.
Руслану бы публично извиниться, на мой взгляд, не помешало бы.
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 11:55
На выборах в 2011 году радикальные националисты из Союза татарской молодежи «Азатлык», яро настроенные против России, организовали агитационную поддержку на думских выборах региональному отделению «Яблока» во главе с Зинатуллиным. Однако даже поддержка радикалов, призывающих татар голосовать за «Яблоко», не помогла Руслану достичь своей цели.
1
1
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Горожанин26 декабря 2016, 12:25
Троллей то ватных набежало
2
1
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Горожанин26 декабря 2016, 12:37
очередная либеральная проститутка. как понял что запахло жаренным сразу удалил свой пост. а значит эта крыса за свои слова не отвечает!
1
1
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Горожанин26 декабря 2016, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
С его стороны как публичного человека, хотя скажу прямо мало кто его знает это весьма глупое высказывание. Во первых Кобзон любимая народом личность, и все таки у него много положительных дел на благо отечества, он реально многим людям помог. А во вторых, как может публичный человек так выражаться о журналистах? Ведь он представитель прозападной партии, где холят и лелеют журналистов и провозглашают всяческие свободы слова и т.д. Ну он реально не в себе или психически неуравновешенный человекд
Развернуть
Каким именно народом?
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 12:51
Деградант из гнилого яблока.
0
1
Согласны с автором?
Форвард26 декабря 2016, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Со стороны Кобзона и в самом деле некрасиво вешать лапшу про патриотизм, а лечиться за бугром.
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Глупый ты человек! Есть много болезней которые качественно и быстро в России не вылечить. У тебя странное представление о патриотизме, раз лечится за границей, то не патриот. А как же тогда миллионы людей кто летает отдыхать и тем самым поправлять здоровье? А как же сотни лекарств, которые закупает страна для больных и еще много чего?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
Че упырь отмалчиваешься? Расскажи,что значит быть патриотом? Подорожником лечиться?
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Не переходи на личности , товарищь!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Деградант из гнилого яблока.
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Молчат ведь пока . Разделяют ?
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