Наверх
Вторая жертва из Казани: в лайнере Ту-154 находился певец Владислав Голиков
17:38, 25.12.201636
Родные погибших в результате крушения Ту-154 получат по 5,8 млн рублей
22:24, 25.12.20169
Редакция ProKazan.ru подготовила 10 женских луков для новогодних праздников
18:38, 25.12.201615
"Ханский двор" в Казани: незамерзающий фонтан и круглосуточный бесплатный каток
18:30, 25.12.20168
Преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ поделятся знаниями с ребятами на зимних каникулах в "Байтике"
В Казани в аварии пострадала беременная женщина
17:15, 25.12.20168
Модный тренд: где в Казани отметить новогодние праздники в баварском стиле
16:00, 25.12.20168
Открытие года: Горкинско-Ометьевский лес с лыжными трассами, экотропами и сухим фонтаном
14:45, 25.12.201610
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
Среди пассажиров потерпевшего крушение самолета ТУ-154 была артистка из Казани
14:15, 25.12.201639
Президент РТ выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера ТУ-154
13:47, 25.12.20169
«Летом растения могут погибнуть». Казанцы обеспокоены обрезкой деревьев зимой
13:19, 25.12.201621
В Татарстане откроют Центр восстановления снежного барса
12:33, 25.12.20166
Свияжск в Новый год: колядки с "козлом", охота за пряником и визит к Троцкому
11:56, 25.12.2016
«Будет еще один самолет». За сутки перед трагедией падение ТУ-154 предсказал блогер
10:55, 25.12.201628
В аэропорту Казани пассажиры задержанного рейса устроили драку
10:27, 25.12.201642
В Черном море потерпел крушение самолет с военными, артистами ансамбля и журналистами
09:40, 25.12.201643
Дмитрий Медведев поручил выделить Татарстану 1,1 млрд рублей на лекарства
08:26, 25.12.201626
В Казани сохранится облачная погода
06:54, 25.12.2016
В Казани торжественно открыли национальную новогоднюю деревню «Ханский двор»
18:10, 24.12.201622
Пенсионерка из Татарстана случайно подожгла на себе одежду и погибла
17:46, 24.12.201622
Недалеко от Ново-Татарского кладбища в припаркованном автомобиле нашли труп
17:21, 24.12.201614
Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» начали формировать реестр кредиторов
17:06, 24.12.201617
В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева
16:28, 24.12.20162
В Казани продолжаются поиски молодого человека с татуировкой "За ВДВ"
16:12, 24.12.201615
Казанцев покорил маленький черный щенок со сломанной лапкой в соцсетях
14:27, 24.12.201615
В понедельник почти во всех районах Казани не будет света
13:55, 24.12.201617
В Набережных Челнах по наводке таксиста задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
11:21, 24.12.20164
Прокуратура РТ заставила частный детский садик уволить сотрудников с судимостью
10:35, 24.12.201620
Из-за проблем Татфондбанка мечеть «Аль-Марджани» просит мусульман помочь с долгами
10:32, 24.12.201660
Где в Казани можно приобрести качественную искусственную елку недорого
10:20, 24.12.201616
Сегодня в Казани будет снежно и тепло
07:47, 24.12.2016
Казань сегодня: дебошир из аэропорта спешил к любимой, а в Чистополе огонь пощадил Коран
21:33, 23.12.201628
Клиенты Татфондбанка распределены по банкам-агентам
20:07, 23.12.201618
Житель РТ заплатит 20 тысяч за оскорбления сотрудника ГИБДД в соцсетях
19:17, 23.12.201631
"Жалко тех, кто сидит весь день в офисе": казанцы рассказывают о своей работе на улице
19:05, 23.12.201612
В выходные в Казани потеплеет и пройдет небольшой снег
18:50, 23.12.2016
Подборка: что подарить ей на новый год
18:00, 23.12.2016
«Рождественский караван Coca-Cola» посетил Казань 20 декабря
17:55, 23.12.201629
Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»
17:24, 23.12.2016100
СМИ: Медведев поручил временно приостановить продажу «Боярышника»
17:19, 23.12.201641
Мокрая слобода за 120 лет: от проституток до первой массовой ликвидации «ветхого жилья»
17:00, 23.12.20162
В Казани во время проведения светового шоу на стенах Кремля автобусы будут ходить чаще
16:52, 23.12.20166
"Поезд уже ушел": Глава ВТБ ответил на вопрос о санации Татфондбанка
16:46, 23.12.201618
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
16:46, 23.12.201611
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
16:28, 23.12.2016
В Татарстане легковушка попала под большегруз: есть пострадавшие
16:19, 23.12.20165
"Всё правильно сказал": самарцы отреагировали на заявление Метшина про транспорт
15:57, 23.12.201650
Минздрав РТ: у кукморских школьников обнаружена вирусная инфекция
15:46, 23.12.201623
Водитель, устроивший гонку на Range Rover в Казани: "Я раскаиваюсь"
15:31, 23.12.201646
Капитаном молодежной сборной России по хоккею стал игрок «Салавата Юлаева»
15:17, 23.12.20161
В Татарстане бензовоз налетел на грейдер
15:11, 23.12.201612
Выплаты клиентам «Интехбанка» начнутся не позднее 13 января
14:29, 23.12.201626
В Казани может появиться мультимедийный исторический парк
13:53, 23.12.20163
В Казани будут судить мать, которая оставила новорожденную дочь на улице в пакете
13:13, 23.12.201617
Путин ответил на вопрос о ситуации с вкладчиками банков в Татарстане
12:51, 23.12.201654
В части домов Советского района Казани не будет воды
12:29, 23.12.20161
В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю
11:50, 23.12.201668
Полицейские Казани разыскивают водителя, который сбил 8-летнего мальчика
11:44, 23.12.201610
Соцсети: в Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов
11:10, 23.12.201634
Метшин рассказал, почему плата в детсадах Казани выше, чем в Москве
11:01, 23.12.201675
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Родные погибших в результате крушения Ту-154 получат по 5,8 млн рублей

Родные погибших в результате крушения Ту-154 получат по 5,8 млн рублей
16+
Фото: Википедия

Семьи военнослужащих и других пассажиров, находившихся на борту Ту-154, потерпевшим крушение после взлета, будет выплачена компенсация от страховой компании.

Как объясняет пресс-служба страховой компании, по договору об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждане, призванные на военные сборы, приравниваются к ним.  Размер компенсаций семье каждого погибшего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие.

Напомним, что самолет Минобороны России выполнял плановый рейс в Сирию. На борту лайнера находились 92 человека, среди которых были военнослужащие, артисты народного ансамбля и журналисты. Среди артистов оказались и казанцы: танцовщица Ралина Гильманова и певец, тенор Владислав Голиков. Слова соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ольга Плешкова, 25.12.2016, 22:24
Тэги: Авиакатастрофа
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Не Курю25 декабря 2016, 22:29
Ещё даже тела не подняли,а уже пытаются деньгами откупиться от своего разгильдяйства
10
9
Согласны с автором?
Горожанка25 декабря 2016, 22:42
В ответ на комментарий пользователя Не Курю
Ещё даже тела не подняли,а уже пытаются деньгами откупиться от своего разгильдяйства
Развернуть
Агрессия тут не уместна.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 22:44
Ужасная трагедия,никакие деньги не заменят погибших родственникам.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 23:08
Необходимо разобраться с ценой жизни обычных граждан тоже.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 23:14
В ответ на комментарий пользователя Не Курю
Ещё даже тела не подняли,а уже пытаются деньгами откупиться от своего разгильдяйства
Развернуть
Какой же ты гнилой человек
1
6
Согласны с автором?
Денис25 декабря 2016, 23:15
Судьба...
2
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас25 декабря 2016, 23:36
Почему так много? Минималки будет достаточно, куда столько за жизнь одного солдата? А если война будет, страна разорится если будет столько платить!
5
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 00:05
Людей со светлыми глазами тяжелей поймать на лжи!!!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 01:19
Как-то много. Не кажется?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2016, 02:48
В ответ на комментарий пользователя
Почему так много? Минималки будет достаточно, куда столько за жизнь одного солдата? А если война будет, страна разорится если будет столько платить!
Развернуть
А ты оказывается такой пи@орас!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани