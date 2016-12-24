Президент РТ выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера ТУ-154

Свои соболезнования родным и близким погибших при крушении лайнера ТУ-154 выразил президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

- Это большая трагедия для всех, - сказал Рустам Минниханов. – Мои соболезнования родным и близким погибших. Это непоправимая утрата. Мы скорбим вместе с вами.

Напомним, что самолет Минобороны России потерпел крушение в небе над Черным морем. По уточненным данныМ, на борту находились 92 человека - это военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов. Фрагменты лайнера обнаружены поисково-спасательным отрядом в полутора километрах от берега.

