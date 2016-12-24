Вторая жертва из Казани: лайнере Ту-154 находился певец Владислав Голиков

На борту самолета Ту-154, разбившегося над Черным морем, находился певец, тенор Владислав Голиков из Казани. Об этом сообщает “Казанский репортер”.

Голиков выступал в составе ансамбля песни и пляски имени Александрова и направлялся в Сирию для поздравления российских военных с Новым годом.

Напомним, что самолет исчез с радаров сегодня утром. На борту лайнера находились 92 человека: военные, журналисты, артисты, а также врач и известный правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза). Ранее было известно об одной жертве из Казани танцовщице Ралины Гильмановой, также выступающей в ансамбле имени Александрова. Свои соболезнования уже выразил президент республики Рустам Минниханов. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура.