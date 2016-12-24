Среди пассажиров потерпевшего крушение самолета ТУ-154 была артистка из Казани

В составе ансамбля песни и пляски Ралина Гильманова летела поздравить российских военных с Новым годом

Среди погибших при крушении самолета в небе над Черным морем числится жительница Казани Ралина Гильманова, выступавшая в составе ансамбля имени Александрова.

Гильмановой было всего 22 года, он выпускница Казанского хореографического училища и проживала в Москве и выступала в составе народного ансамбля песни и пляски. Как сообщают «События», в Сирию она отправилась со своим молодым человеком, он также находился на борту самолета. Влюбленные собирались пожениться.

Напомним, что авиакатастрофа произошла сегодня утром. Военный самолет ТУ-154 потерпел крушение в небе над Черным морем. Погибли 92 человека – это военные, девять журналистов телеканалов НТВ, «Первый» и «Звезда» и артисты народного ансамбля, которые летели поздравить российских военных с Новым годом. Президент РТ Рустам Минниханов выразил свои соболезнования в связи с трагедией. Один из блогеров Живого журнала сутки назад предсказал авиакатастрофу и уверен, что причина крушения лайнера заключена в умышленной поломке электроники.